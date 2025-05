Cote d'Ivoire: Gbêkê/Autonomisation de la femme - Un forum pour développer les compétences féminines

Jacques Assahoré Konan, président du conseil régional de Gbêkê, a inscrit l'autonomisation des femmes et des filles au nombre de ses priorités.

C'est pourquoi il a initié, du 15 au 17 mai, un forum sur le thème : « Les femmes et les filles de la région de Gbêkê engagées pour relever les défis du développement durable et assurer leur autonomisation ».

Selon lui, à travers des ateliers, des panels, des formations, des activités culturelles et écologiques, cette initiative vise à renforcer le leadership féminin, développer leurs compétences et faire entendre leur voix.

Il a rendu hommage aux femmes, piliers de la société, qui participent à l'éducation des enfants, aux travaux champêtres et soutiennent les secteurs formel et informel. « Malgré leur rôle central, nos mères, nos soeurs et nos filles continuent de faire face à des défis majeures. Notamment l'accès limité à l'éducation et les Violences basées sur le genre (Vbg) », a-t-il indiqué.

Et d'ajouter : « Dans la région de Gbêkê, près de la moitié de la population est féminine. Cette réalité démographique est une richesse, mais aussi une responsabilité pour nous les élus ».

À l'en croire, chaque élu a le devoir de garantir à la gent féminine son épanouissement, un travail décent et la chance de décider. « C'est pourquoi nous avons choisi, avec nos partenaires du ministère de l'Environnement et surtout du Fonds des Nations unies pour la population, de faire de ce forum un tournant dans notre engagement pour l'autonomisation des femmes », a-t-il déclaré.

Représentant Anne Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, la marraine, Myss Belmonde Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, a affirmé : « Cette initiative majeure et pertinente est absolument nécessaire ».

Elle a rendu hommage à Jacques Assahoré Konan. « Monsieur le ministre, vous avez compris que le développement ne saurait être durable s'il ne repose sur la pleine participation des femmes et des jeunes filles », a-t-elle relevé.

S'adressant aux participantes, la ministre leur a fait savoir que la Côte d'Ivoire et le Gbêkê comptent sur elles. « Levez-vous, affirmez-vous, prenez votre place, osez et engagez-vous ! Vous êtes les porteuses d'avenir et les actrices de la transformation. Ensemble, construisons une région forte, durable, inclusive et solidaire », a-t-elle lancé.

Pour Jean-François Basse, représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, partenaire de ce forum, les femmes portent en elles l'énergie du changement. « Il est temps de lever tous ces obstacles qui freinent votre élan. Car c'est en libérant pleinement votre potentiel que nous pourrons construire un avenir plus juste et équitable pour tous et pour toutes », a-t-il fait remarquer.