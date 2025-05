La formation s'est déroulée durant trois mois dans les ateliers du Lpi de Bouaké.

Une trentaine de jeunes ont reçu le 13 mai 2025, au Lycée professionnel industriel (Lpi), ex-collège d'enseignement technique de Bouaké, leur attestation de fin de formation dans le domaine de la plomberie sanitaire. Ils ont reçu cette formation durant trois mois dans les ateliers dudit établissement.

Cette première cohorte a reçu les félicitations et les encouragements de Constant Atta Ebé, directeur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, représentant Koffi N'Guessan, ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage. « Ce parchemin que vous venez de recevoir fait de vous des ambassadeurs de cette première cohorte pour que ce projet puisse profiter aux autres qui viendront après vous », a-t-il conseillé.

Aussi, il les a invités à être des professionnels qui savent ce qu'ils veulent devenir demain. « Pour ceux qui voudront travailler à leur propre compte, nous vous encourageons à monter des projets viables afin que les bailleurs de fonds puissent les financer », a-t-il dit.

Alexis Amani Kouadio, chef d'agence de la micro-finance porteuse de financement, a rassuré les bénéficiaires quant à la disponibilité de sa structure à les accompagner avec des montants allant de 2 millions à 100 millions de Fcfa.

Pour bénéficier de ces financements, il les a conseillés à se constituer en groupe de trois personnes au minimum. « Si vous êtes constitués en groupe de trois personnes, si vous devez bénéficier d'un financement de 2 millions de Fcfa, c'est chacun de vous qui recevra 2 millions de Fcfa. Soit un total de 6 millions de Fcfa », a fait savoir le chef d'agence.

Pour sa part, Ilupeju Denise Kouadio, cheffe de projet à l'Institut européen de coopération et de développement (Iecd), s'est dit convaincue que ces jeunes ont reçu une formation de qualité qui va leur permettre de s'insérer facilement dans le monde du travail.

A en croire Roger Bayoro, formateur en installation sanitaire au Lpi, la formation dont a bénéficié ces 30 jeunes, a été à la fois théorique et pratique. « La formation reçue leur a permis de connaître les différentes tuyauteries, de savoir lire les plans, de savoir-faire un devis, etc. », a-t-il révélé. Non sans préciser qu'ils ont reçu également une formation en gestion.

Notons que ce projet est réalisé avec la Fondation Duval, en partenariat avec l'Iecd. Au-delà de cette formation, ce projet accompagne la rénovation des ateliers techniques du Lpi de Bouaké dans le but de lancer de nouvelles formations.