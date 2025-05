Sénégal: Le DG de l'APS salue les 'évolutions majeures' du Soleil

Dakar — Le directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Momar Diong, a salué, mardi, les "évolutions majeures" qu'a connues le quotidien national Le Soleil, un "marqueur propre à tous les services publics d'information depuis un moment ", selon lui.

" On voit qu'il y a des évolutions majeures dans Le Soleil et on en est fiers. Je crois que c'est un marqueur d'ailleurs qui me semble propre à tous les services publics d'information depuis un moment. Je crois que Pape Alé en a été le précurseur à la tête de la RTS, puis le directeur du Soleil et moi j'ai été nommé un peu plus tard. Et j'ai voulu marcher sur leurs traces", a-t-il dit.

Momar Diong s'exprimait à l'occasion du 55e anniversaire de la Société sénégalaise de presse et de publication (SSPP Le Soleil).

Il relève qu'un nouveau cycle a démarré depuis que le directeur Lamine Niang a été porté à la tête de cette structure.

" Il n'y a pas très longtemps, c'est à 55 ans qu'une bonne partie des travailleurs allaient à la retraite. La retraite, c'est la fin d'une vie et le début d'une nouvelle ère. Moi, je considère vos 55 ans comme la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle qui a commencé depuis que Monsieur le directeur, Lamine Niang, a pris les rênes", s'est-il réjoui.

Selon lui, le directeur est en train d'écrire de nouvelles pages du "Soleil" et le "Soleil est en train de briller de mille feux".

"Les Sénégalais de plus en plus se retrouvent dans ce que fait le Soleil qui est en train quand même de faire un travail remarquable. Et en s'appuyant sur une équipe assez expérimentée qui a toujours été là, à la manette", a déclaré Momar Diong.

Tout en félicitant l'équipe du Soleil, il a souligné que l'Agence de presse sénégalaise (APS), en tant que service public d'information, est ouverte à la plus étroite collaboration possible.