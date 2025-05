Sénégal: Assainissement et climat - Des journalistes outillés pour mieux informer

Dakar — Une trentaine de journalistes ont participé, mardi, à Dakar, à un atelier de formation destiné à les "familiariser" avec les nouveaux concepts liés au changement climatique et à l'assainissement, afin de leur permettre de mieux sensibiliser et informer les populations sur les impacts du dérèglement climatique et les défis de l'assainissement.

La rencontre de deux jours est organisée par le bureau de Global green growth institute (GGGI) à Dakar.

Les participants à l'atelier ont suivi des présentations de documents de stratégie sur le climat et d'un projet de changement climatique dans le secteur de l'eau. Les professionnels des médias proposeront, au terme de la rencontre, un plan de communication à l'endroit des membres du GGGI.

"L'objectif est de nous mettre d'accord sur les principes de l'assainissement inclusif à l'échelle des villes, de voir les différents services d'assainissement et leurs relations avec le climat en termes d'impact et de solutions résilientes au climat", a expliqué le représentant du Programme lead au bureau GGGI Dakar, Mamadou Konaté.

Il a ajouté que cette rencontre permettra de "voir comment on peut mieux les comprendre et contribuer aux changements de comportement qui peuvent aider à une meilleure prise en compte des politiques publiques dans ce domaine, mais aussi de recueillir l'avis des journalistes pour les prendre en compte dans la formulation de nos projets et programmes".

Selon M. Konaté, les questions d'assainissement demandent beaucoup d'investissement et ne sont pas assez intégrées dans les politiques publiques, même si beaucoup d'efforts ont été faits.

"C'est à cet effet que les journalistes sont les personnes sur qui il faut compter pour le changement de comportement et pour que le message passe par tous les supporters et formats. Nous devons collaborer pour partager les connaissances à date, les relations entre les services d'assainissement et le climat et les possibilités offertes à travers le marché carbone pour pouvoir accéder à plusieurs investissements", a-t-il poursuivi.

"Les changements climatiques affectent l'assainissement et la vie des populations. Il y a de nouvelles orientations que l'État a mises en place et qui doivent être partagées avec les populations. Pour atteindre ces cibles, nous avons besoin de sensibiliser les journalistes sur les concepts nouveaux et sur les messages cohérents à véhiculer, pour que nous puissions réussir cette stratégie. Car nous avons aussi besoin de l'aide des populations", a déclaré le chef de la division contrôle et suivi à la Direction de l'assainissement, Abdoulaye Senghor.

Les journalistes qui ont pris part à l'atelier de formation ont salué cette initiative, qui va leur permettre de se familiariser avec les concepts nouveaux, mieux sensibiliser les populations et améliorer leurs productions journalistiques.