Burkina Faso: Communication gouvernementale - Le Porte-parole du gouvernement donne les orientations aux acteurs

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé, mardi 20 mai 2025, les travaux du cadre de concertation entre le Service d'information du gouvernement (SIG) et les Directeurs de la communication et des relations presse (DCRP) des ministères. L'objectif de cette rencontre est d'une part, sensibiliser les acteurs à la nécessité de redynamiser la communication gouvernementale et d'autre part donner des orientations claires sur les actions à engager.

Dans un contexte où la Révolution progressiste populaire (RPP) est en marche, des réformes et des innovations sont régulièrement opérees. Il incombe alors aux communicants publics de donner davantage de visibilité aux actions engagées dans les différents départements ministériels auprès des populations. Pour le ministre Porte-parole du gouvernement, il s'agit de « valoriser la fonction DCRP en allant au-delà des évidences pour explorer de nouveaux outils et des canaux porteurs des messages institutionnels en direction de l'opinion nationale, tout en prenant en compte la diaspora et le public à l'international ». Par ailleurs, le ministre Pingdwendé a invité les DCRP à « élargir le spectre de la présence des structures publiques sur les plateformes digitales ».

Au cours de cette rencontre, les DCRP ont eu droit à une présentation du plan stratégique et opérationnel élaboré à cet effet et qui sera mis en oeuvre dès le deuxième semestre de l'année. Cela dans l'optique de dynamiser la communication gouvernementale et l'adapter aux enjeux et aux défis de l'heure. Avant de se quitter, le ministre chargé de la Communication a exhorté les DCRP à mutualiser les moyens et les ressources, à renforcer la solidarité et à accroître leur engagement pour accompagner la RPP.

