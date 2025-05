Bénin: Développer un système de transport public sûr, fiable et moins polluant dans le Grand-Nokoué

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé un financement de 200 millions de l'Association internationale de développement (IDA) destiné aider le Bénin à améliorer la mobilité urbaine, en développant un système de transport public sûr, fiable et moins polluant dans le Grand-Nokoué.

Le projet de mobilité urbaine durable du Grand Nokoué a pour objectif de transformer la mobilité dans cinq communes du Bénin : Cotonou, Porto-Novo, Semè-Podji, Abomey-Calavi et Ouidah, par le développement d'un système de transport multimodal urbain sûr, inclusif, efficace et résilient au changement climatique, notamment le long de corridors prioritaires.

Le projet prévoit l'implantation d'un réseau complet de transport public par bus et par bateau, conçu pour desservir 270 000 personnes dans une première phase et 360 000 passagers quotidiens à terme. Il soutiendra la professionalisation des opérateurs de transport informel, notamment les taxi-motos communément appélés « zémidjan » et les mini-bus communément appelés « Tokpa-Tokpa ».

Pour atteindre les objectifs de décarbonisation du gouvernement, le projet favorisera des modes de transports à faibles émissions, favorisant l'usage de motos électriques et permettant l'introduction de bus et de bateaux électriques. Il soutiendra aussi le programme de renouvellement de la flotte de motos électriques et contribuera au développement d'un écosystème industriel local d'e-mobilité qui soutiendra également les objectifs de creation d'emplois du gouvernement.

« La forte urbanisation des villes du Grand Nokoué pose de réels défis de mobilité urbaine et rend les habitants de plus en plus vulnérables aux chocs climatiques et à la pauvreté. Ce financement viendra libérer le potentiel économique de la région, améliorer la productivité, et aussi renforcer l'inclusion sociale et la durabilité environnementale », souligne Nestor Coffi, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin. « Ce projet transformateur offre des opportunités dans le secteur de l'e-mobilité et stimule la création d'emplois par l'amélioration de la productivité et l'innovation »

Le projet vise à renforcer la compétitivité économique et améliorer l'accès aux opportunités d'emploi pour les 2,8 millions d'habitants du Grand Nokoué. Il prévoit la création nette de 17 000 emplois liés au renouvellement de la flotte et au développement de l'écosystème de l'e-mobilité, 800 emplois dans les services de transport public et 1 000 emplois supplémentaires pendant la construction des infrastructures. En outre, 65 000 opérateurs de zémidjan bénéficieront d'une meilleure protection sociale et d'une meilleure qualité d'emploi.

Le projet s'aligne avec le plan de mobilité urbaine du Grand Nokoué, réalisé par le gouvernement en décembre 2020. Ce plan formule la voie à suivre pour parvenir à une mobilité urbaine sûre, efficace et durable, parallèlement à un développement urbain adéquat, et propose de passer d'une infrastructure routière à une vision multimodale des transports publics.