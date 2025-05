Algérie: Premier ministre - Les institutions financières multilatérales appelées à mobiliser davantage de ressources pour financer les projets

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui a affirmé, mardi à Alger, que les institutions financières multilatérales, notamment le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), étaient appelées à redoubler d'efforts pour renforcer leurs capacités, mobiliser davantage de ressources humaines et techniques et assurer les financements nécessaires à la mise en œuvre des projets, notamment ceux relatifs aux infrastructures et à la transformation industrielle en concrétisation du développement durable.

Le Premier ministre s'exprimait à l'ouverture officielle des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) tenues au Centre international des Conférences "Abdelatif Rahal", en présence du président de la Banque, Muhammad Al Jasser, du ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, de plusieurs membres du Gouvernement, du Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Hussein Ibrahim Taha, de responsables de la Banque, et de cadres des différents secteurs.

"Les institutions financières multilatérales, notamment le Groupe de la BID, sont aujourd'hui plus que jamais appelées à redoubler d'efforts pour renforcer leurs capacités, mobiliser davantage de ressources humaines et techniques et assurer les financements nécessaires à la mise en oeuvre des projets continentaux, notamment ceux relatifs au développement des infrastructures et à la transformation industrielle, étant étroitement liés à la sécurité et à la réunion des conditions du développement durable", a affirmé M. Larbaoui.

Il a dans ce contexte, précisé que les mutations internationales actuelles avaient un impact négatif sur la situation socioéconomique des pays musulmans, ce qui fait de "l'action de développement indépendant dans le cadre multilatéral, notamment Sud-Sud, une nécessité impérieuse, afin d'aplanir les obstacles et de contribuer au développement et à la prospérité de nos peuples musulmans, en dotant nos économies des capacités nécessaires pour s'adapter aux profondes transformations que connaît le système économique et politique international".

Le Premier ministre a ensuite souligné que la guerre génocidaire que subit le peuple palestinien depuis plus d'une année et demi, outre la destruction systématique des infrastructures et des structures publiques par l'occupation israélienne, "dans un mutisme accablant de la communauté internationale, incapable de mettre un terme à la machine de destruction israélienne", exigeait d'"appeler à la concrétisation du principe de solidarité et de coopération sur lequel a été fondé le Groupe de la BID".

Pour ce faire, il est impératif de "soutenir le développement du peuple palestinien frère, en mobilisant les mécanismes du Groupe pour l'aider à poursuivre sa résilience tout en se focalisant sur les secteurs vitaux à caractère prioritaire, tels que la santé, l'éducation et l'alimentation".

Il a, par ailleurs, ajouté que l'accueil, pour la troisième fois, par l'Algérie, des Assemblées annuelles de ce Groupe "témoigne de sa ferme conviction de l'importance de la coopération et de la solidarité islamiques en vue d'une croissance économique intégrée".

Larbaoui a rappelé que l'Algérie avait été l'un des premiers pays à adopter l'idée de la création d'une banque de développement soutenant la croissance et contribuant à la consécration de la volonté de coopération entre les peuples de la Oumma musulmane, saluant par là même les réalisations du Groupe.

Soulignant "l'intérêt majeur accordé par l'Algérie à la coopération internationale et le soutien de l'intégrité territoriale", le Premier ministre a rappelé la décision prise par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant création de l'Agence de coopération internationale pour la solidarité et le développement, insistant sur l'importance de l'effort de diversification de l'économie adopté par l'Algérie dans le cadre d'un projet de réforme national global", mené et concrétisé par le président de la République.

Il a indiqué que les réformes profondes et globales opérées avaient permis "d'obtenir des résultats socio-économiques significatifs, accompagnés par des mesures de soutien à l'emploi, d'augmentation de salaires et de modernisation du système d'enseignement universitaire, vu l'importance de l'habilitation de la ressource humaine, étant un élément essentiel pour les activités économiques".

Il s'agit là d'acquis qui seront "consolidés à l'avenir à travers la concrétisation du grand programme d'investissement pour la valorisation des ressources minières ainsi que la transformation industrielle et énergétique globale, décidé par le président de la République", a assuré le Premier ministre, se félicitant de "l'évolution notable" réalisée par la finance islamique en Algérie ces dernières années.