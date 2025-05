Algérie: Hidaoui appelle les étudiants à faire preuve de la conscience nécessaire pour faire face aux attaques visant le pays

Tipasa — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a appelé, mardi à Tipasa, les étudiants à faire preuve de la conscience nécessaire pour faire face aux attaques visant l'Algérie, à l'image des étudiants du 19 mai 1956 qui ont relevé le défi et affronté l'une des plus féroces puissances coloniales de l'époque.

Dans une allocution prononcée à un rassemblement estudiantin organisé par la Ligue nationale des étudiants algériens au centre universitaire de Tipasa, à l'occasion de la Journée nationale de l'étudiant (19 mai), sous le slogan "construire un étudiant conscient pour consacrer la souveraineté numérique et des médias responsables face aux menaces cybernétiques", le ministre a affirmé que l'Algérie "fait face à des attaques ciblant la jeunesse en tant que moteur de la Nation et colonne vertébrale du pays, un fait nécessitant aujourd'hui plus que jamais une meilleure prise de conscience et d'engagement".

"Aujourd'hui les jeunes et les étudiants algériens sont tenus de suivre l'exemple de leurs aînés révolutionnaires qui ont répondu à l'appel du Front de libération nationale (FLN) en 1956, ont résisté à la plus grande puissance coloniale de l'époque, et ont sacrifié leur jeunesse pour arracher l'indépendance du pays non déplaise à la France", a ajouté M. Hidaoui, appelant à la nécessité de "prendre pleinement conscience des défis auxquels fait face l'Algérie".

Et de poursuivre : "Le monde d'aujourd'hui traverse une situation géopolitique difficile, que nous devons affronter avec la même volonté que celle dont ont fait preuve nos aînés durant la Révolution, afin d'accompagner la nouvelle dynamique que connaît l'Algérie, notamment la dynamique économique conduite par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et qui nécessite une implication forte et une contribution efficace pour garantir son succès".

A son tour, le président de La Ligue nationale des étudiants algériens, Aboubakr Moulay, a souligné l'intérêt accordé par les autorités supérieures du pays aux étudiants, à travers les efforts déployés pour assurer un enseignement supérieur performant et efficace.

Il a loué, à ce titre, le message adressé par le président de la République aux étudiants à l'occasion de leur 63e anniversaire, un message reflétant, a-t-il dit, "l'importante place occupée par les étudiants dans la construction de l'Algérie nouvelle et victorieuse".

Moulay a réaffirmé, en outre, les positions de la Ligue nationale des étudiants algériens, qui s'inscrit dans la continuité d'un militantisme estudiantin conscient, et d'un encadrement universitaire constructif visant à défendre ardemment les valeurs de la patrie, notamment par une implication active dans la bataille de l'édification d'une Algérie nouvelle et victorieuse, avec tout ce que cela exige en termes de sacrifices et de travail.

A noter qu'il s'agit de la 3 e édition de cette activité organisée par la Ligue, sous la supervision de l'Observatoire national de la société civile, avec la participation de membres des deux chambres du Parlement ainsi que de cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans le but de mettre en lumière le rôle central joué par les étudiants dans le processus de construction nationale et de renforcer la conscience numérique et médiatique face aux défis cybernétiques actuels.