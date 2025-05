Algérie: La stratégie nationale de conservation et de valorisation de la biodiversité bientôt finalisée

Alger — La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Nadjiba Djilali a annoncé, mardi à Alger, que ses services s'apprêtent à finaliser l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de conservation et de valorisation de la biodiversité pour la période 2025-2030.

La ministre s'exprimait lors de l'ouverture d'une journée d'étude dédiée à la corporation médiatique, organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité, le 22 mai de chaque année, sous le thème: "Harmonie avec la nature et développement durable", en présence du ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, de la représentante du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Manel Ayoubi, de la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Natasha Van Rijn, ainsi que de cadres du ministère et d'experts du domaine.

Ainsi, Mme Djilali a précisé que son secteur "s'apprête à finaliser l'élaboration de la stratégie nationale de conservation et de valorisation de la biodiversité pour la période 2025-2030, conçue de manière participative avec le soutien du PNUD et le financement du Fonds pour l'environnement mondial (FEM)".

A cette occasion, la ministre a rappelé les efforts de l'Algérie pour protéger sa biodiversité "riche et exceptionnelle", à travers 24 objectifs nationaux, dont 11 portent sur l'information, la sensibilisation et l'éducation environnementale.

Afin de renforcer la participation des médias nationaux dans la mise en oeuvre de cette stratégie, étant un "partenaire essentiel" dans les efforts nationaux visant à préserver la biodiversité et à garantir l'utilisation durable des ressources naturelles, la ministre a souligné qu'il sera procédé à la mise en place "d'un plan de communication national multimédia et à la mobilisation de tous les moyens techniques et médiatiques pour promouvoir cette stratégie", affirmant l'engagement de ses services à oeuvrer de concert avec tous les partenaires.

De son côté, le ministre de la Communication a mis en avant le rôle central des médias dans les questions liées à la vie en communauté, notamment celles liées à l'environnement, d'où la nécessité de former des journalistes spécialisés dans le domaine de l'environnement.

M. Meziane a indiqué que le ministère de la Communication, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie, veillera à renforcer la formation des journalistes dans les questions environnementales et à encourager les contenus spécifiques ou spécialisés à ce sujet, ainsi qu'à sceller des partenariats entre les médias et les responsables d'établissements.

Les deux ministères, ajoute le ministre, comptent organiser prochainement des campagnes de sensibilisation nationales en collaboration avec l'ensemble des médias.

Quant à la représentante du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, elle a souligné l'intérêt accru porté aux sujets écologiques à l'échelle mondiale, et aux mesures prises par l'Algérie en la matière.

Par ailleurs, la représentante résidente du PNUD en Algérie a salué les efforts gouvernementaux consentis dans ce domaine, appelant la corporation médiatique à être l'ambassadeur de cette stratégie.

La rencontre a été marquée par la présentation d'un spot publicitaire de sensibilisation sur la biodiversité en Algérie, ainsi que des communications sur les objectifs mondiaux fixés dans ce domaine et le rôle des médias dans leur concrétisation effective, outre l'organisation de workshops.