Algérie: Mouloudji supervise le lancement d'une caravane de solidarité et médicale vers les régions rurales

Tébessa — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji a supervisé mardi, depuis le siège de la wilaya de Tébessa, le lancement d'une caravane de solidarité et médicale au profit des familles nécessiteuses des régions rurales.

La caravane chargée de produits alimentaires et médicaux, en plus de vêtements et couvertures, sillonnera plusieurs régions rurales et frontalières à travers 21 communes, a déclaré la ministre qui effectuait une visite de travail de 2 jours dans cette wilaya.

Dans ce cadre, la ministre a précisé qu'il sera procédé en collaboration avec le secteur de la Santé à la prise en charge des malades issus de ces régions en matière de consultations médicales en leur évitant les déplacements.

Par ailleurs, Mme Mouloudji a visité, à la bibliothèque principale de lecture publique, une exposition des produits de l'artisanat de la femme rurale et a mis en avant lors de sa discussion avec les artisanes exposantes, l'importance de la formation dans les différents domaines et la création de micro-entreprises pour mieux contribuer au développement local.

La ministre avait procédé lundi au Centre spécialisé de protection des mineurs au chef-lieu de wilaya, à la remise de 10 fauteuils roulants automatiques au profit d'élèves scolarisés en plus de 8 décision d'attribution d'aides financières pour des associations activant dans le domaine social et humanitaire en faveur de la femme et 8 crédits dans le cadre du dispositifs des micro crédits.

Pour rappel, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a inauguré lundi un Centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux dans la commune de Bir El-Ater, dans la wilaya de Tébessa, d'une capacité d'accueil de 120 places et doté d'un internat et une demi-pension, entre autres.

Elle a réitéré l'engagement de l'Etat à veiller pour une meilleure prise en charge de cette catégorie en garantissant une scolarisation, selon un programme pédagogique spécifique, et son intégration dans la société.