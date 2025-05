Algérie: Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UA et de l'UE - Attaf prend part à Bruxelles à une réunion de coordination

Alger — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris part, mardi à Bruxelles, à une réunion de coordination entre les ministres africains des Affaires étrangères et le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, en prévision des travaux de la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine (UA) et de l'Union européenne (UE), prévue mercredi, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion a été consacrée à la "coordination des positions et à l'unification des points de vue entre les pays africains concernant les différents axes de partenariats entre l'UA et l'UE, afin de présenter aux partenaires européens des propositions concrètes et précises, en phase avec les objectifs de développement du continent africain et qui répondent aux

aspirations de ses pays et peuples".