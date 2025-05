Algérie: Le Premier ministre préside la cérémonie d'ouverture officielle des réunions de la BID

Alger — Chargé par le président de la République, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mardi soir, au Centre international des Conférences "Abdelatif Rahal" (Alger), l'ouverture des travaux des Assemblées Annuelles de la Banque Islamique de Développement (BID), abritées par l'Algérie, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le Premier ministre a réaffirmé le soutien du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux efforts du Groupe de la BID, en faveur du développement et de la prospérité commune mais aussi pour le renforcement de la coopération et de l'intégration entre les pays du monde islamique, soulignant que l'accueil, pour la troisième fois, par l'Algérie, des Assemblées annuelles de ce Groupe témoignait de sa ferme conviction de l'importance de la coopération et de la solidarité islamiques en vue d'une croissance économique intégrée.

Larbaoui a rappelé que l'Algérie avait été l'un des premiers pays à adopter l'idée de la création d'une banque de développement soutenant la croissance et contribuant à la consécration de la volonté de coopération entre les peuples de la Oumma musulmane, saluant, par là même, les réalisations du Groupe, notamment le nouveau cadre stratégique décennal de la BID, qui nourrira, davantage, la conviction collective quant à la contribution du Groupe à l'édification d'un monde islamique intégré orientant ses efforts et ses capacités sur la prospérité et le progrès des peuples.

Et d'ajouter que le contexte international dans lequel se tiennent ces Assemblées annuelles, marqué notamment par des circonstances exceptionnelles et des mutations géopolitiques profondes et effrénées au double plan régional et international, accompagnées de tensions commerciales inédites, faisait de l'action commune de développement dans le cadre multilatéral, notamment Sud-Sud, une nécessité impérieuse, afin d'aplanir les obstacles et de contribuer au développement et à la prospérité de nos peuples musulmans, en dotant leurs économies des capacités nécessaires à leur adaptation aux profondes transformations que connaît le système économique et politique international.

Dans ce cadre, le Premier ministre a affirmé que les institutions financières multilatérales, notamment le Groupe de la BID, étaient aujourd'hui plus que jamais appelées à redoubler d'efforts pour renforcer leurs capacités, mobiliser davantage de ressources humaines et techniques et assurer les financements nécessaires à la mise en œuvre des projets continentaux, notamment ceux relatifs au développement des infrastructures de base et à la transformation industrielle, étant étroitement liés à la sécurité et à la réunion des conditions du développement durable.

Il a, à ce titre, insisté sur l'intensification des efforts en vue de l'adoption de mécanismes de financement adaptés et innovants, capables de répondre aux besoins émergents et de satisfaire la demande croissante en matière de financement, notamment dans les domaines liés à l'innovation, à l'intelligence artificielle et à la recherche scientifique, ce qui permettra de renforcer les capacités nationales des Etats membres dans ces secteurs prometteurs, de créer un environnement propice au transfert et à l'implantation des technologies, et d'accompagner la transformation industrielle et numérique escomptée.

Larbaoui a, par ailleurs, braqué la lumière sur les axes du projet de réforme nationale globale, que mène et concrétise le président de la République, lequel repose sur la diversification de l'économie nationale et sa libération de la dépendance aux hydrocarbures, à travers la promotion de l'investissement, le développement des exportations, le renforcement des infrastructures de base et l'intensification des efforts en matière de formation, et de prise en charge sanitaire et sociale.

Il a également exposé le nouveau système juridique et institutionnel pour la promotion de l'investissement, qui consacre le principe de la liberté d'investir, garantit la stabilité juridique et la transparence, et assure un traitement équitable en faveur de l'ensemble des investisseurs, nationaux et étrangers.

Il s'agit également d'une révision profonde de la loi sur la monnaie et le crédit, afin de l'adapter aux évolutions de cette activité et de jeter les bases d'un système bancaire performant, transparent et ouvert, outre la mise en place d'un écosystème national intégré de l'innovation, englobant la formation, l'accompagnement et le financement, en vue d'encourager l'esprit d'entrepreneuriat et de soutenir les startups.

Le Premier ministre a également précisé que ces réformes profondes globales, décidées par le président de la République, avaient permis d'obtenir des résultats socio-économiques significatifs, accompagnés par des mesures de soutien à l'emploi, d'augmentation de salaires et de modernisation du système d'enseignement universitaire, contribuant ainsi à la consolidation du principe du caractère social de l'Etat, soulignant que ces acquis seraient consolidés à l'avenir à travers la concrétisation d'un important programme d'investissement pour la valorisation des ressources minières ainsi que la transformation industrielle et énergétique globale.

Il a, en outre, rappelé la décision prise par le président de la République, portant création de l'Agence de coopération internationale pour la solidarité et le développement, chargée d'appuyer les efforts de développement dans les pays frères, notamment les pays du voisinage Sud, de renforcer leurs capacités nationales et de développer leurs infrastructures de base, mettant en avant les efforts déployés par l'Algérie pour la réalisation de projets structurants d'envergure à vocation régionale en vue de dynamiser le processus d'intégration dans la région dans plusieurs domaines vitaux dont l'énergie, les transports et les télécommunications.

A ce propos, le Premier ministre a estimé que la forte convergence entre la stratégie nationale de développement et la vision adoptée par le Groupe de la BID ouvrait de vastes perspectives pour une coopération fructueuse, axée sur le soutien à l'investissement et le développement des infrastructures.

Par ailleurs, le Premier ministre a évoqué la guerre génocidaire que subit le peuple palestinien depuis plus d'une année et demi, outre la destruction systématique des infrastructures et des structures publiques par l'occupation israélienne, dans un mutisme accablant de la communauté internationale, incapable de mettre un terme à cette machine de destruction, appelant à la concrétisation du principe de solidarité et de coopération sur lequel a été fondé le Groupe de la BID, à travers le soutien au développement du peuple palestinien frère, en mobilisant les mécanismes du Groupe pour l'aider à poursuivre sa résilience tout en se focalisant sur les secteurs vitaux à caractère prioritaire, tels que la santé, l'éducation et l'alimentation.

Les participants à ces réunions, qui se poursuivront jusqu'au 22 mai 2025, auront à examiner plusieurs questions liées aux activités du Groupe de la BID, ainsi qu'aux moyens de renforcer sa contribution au financement du développement et de l'investissement dans les pays membres, et de promouvoir leur coopération.