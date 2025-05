Algérie: Décès du journaliste Abdallah Amraoui - Le ministre de la Communication présente ses condoléances

Alger — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a présenté ses sincères condoléances à la famille et aux collègues du journaliste Abdallah Amraoui, décédé à l'âge de 53 ans.

"C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane a appris le décès du journaliste Abdallah Amraoui, à l'âge de 53 ans", lit-on dans le message de condoléances.

En cette douloureuse épreuve, le ministre de la Communication présente "ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la corporation médiatique, les assurant de toute sa compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte miséricorde, et de prêter patience et réconfort à ses proches".

Le défunt a travaillé comme correspondant pour plusieurs journaux et quotidiens nationaux et locaux, laissant derrière lui un riche héritage dans le champ médiatique, tout au long d'une carrière s'étalant sur plus de 30 ans. Il a également occupé le poste de chef du bureau régional du quotidien "Al-Tahrir" à Ouargla.