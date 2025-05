Algérie: Culture - Ouverture du forum national des jeunes éditeurs à Alger

Alger — Le forum national des jeunes éditeurs s'est ouvert, mardi au Palais de la Culture "Moufdi Zakaria" à Alger, avec pour objectif d'accompagner cette catégorie et de l'encourager à la créativité.

Dans une allocution lue en son nom par le chef du cabinet du ministre de la Culture et des Arts, M. Mohamed Sidi Moussa, le ministre du secteur, M. Zouhir Ballalou, a fait savoir que cette rencontre vise à soutenir et à accompagner les jeunes éditeurs, soulignant que le secteur de la culture connaît, ces derniers temps, une dynamique et une activité soutenue dans différents domaines culturels, notamment dans le domaine de l'édition.

Le ministre a mis en avant l'intérêt que porte son département à l'édition et à la distribution du livre, ainsi que le soutien accordé à ce volet en vue de promouvoir la lecture publique, à travers l'organisation de manifestations livresques au niveau local, national et international.

Il a également précisé que le ministère oeuvre à la mise en place d'espaces dédiés à la lecture à travers les différentes régions du pays, rappelant, dans ce cadre, la poursuite de l'instauration de bases et de règles organisationnelles visant à structurer la filière du livre et à la professionnaliser davantage, dans un climat incitant les jeunes éditeurs à la créativité".

Pour sa part, le directeur central du livre au ministère de la Culture et des Arts, M. Tidjani Tama, a présenté un ensemble de lois et de décrets exécutifs régissant les activités d'édition et l'industrie du livre en Algérie, invitant les jeunes éditeurs à en prendre connaissance.

Le colloque a été marqué par des interventions traitant de thématiques variées, notamment l'édition à l'ère de la numérisation, la contribution de l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) à la promotion du livre et à la protection des oeuvres littéraires, ainsi que les mécanismes de soutien au livre.

Un salon des jeunes éditeurs a également été organisé à cette occasion, avec la participation de plus de 30 éditeurs venus de différentes wilayas du pays.