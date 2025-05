Madagascar: « Creative Minds 2025 » - Quand l'intelligence artificielle stimule la créativité

Un carrefour d'échanges et d'innovation. C'est l'objectif de « Creative Minds 2025 » qui se déroulera au Canal Olympia Iarivo à Andohatapenaka le 31 mai. Le thème de cette seconde édition s'intitule « AI'm your Muse ».

Cette journée exceptionnelle réunira l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique et créatif malgache : talents émergents, entreprises, créateurs de contenu, chercheurs et passionnés du digital. Au programme, des conférences et tables rondes animées par des experts nationaux et internationaux ; des ateliers pratiques permettant aux participants de se familiariser avec les outils génératifs. Il y aura également un espace d'exposition mettant en lumière les projets innovants de la scène digitale malgache ainsi qu'une session « Projet Pitch » offrant des opportunités de mentorat aux porteurs de projets sélectionnés.

Innovation

« Creative Minds » est un événement annuel consacré à l'innovation numérique et à la créativité à Madagascar. Initié en 2024, il vise à stimuler l'écosystème digital local en créant des ponts entre les différents acteurs du secteur et en valorisant les talents malgaches. La cérémonie de remise des prix mettra en lumière les talents exceptionnels qui façonnent le paysage numérique malgache, reconnaissant l'excellence des agences, freelancers et nouveaux talents. Ce projet a pour objectif d'encourager l'innovation à travers des conférences et ateliers, de favoriser la collaboration entre acteurs du secteur, et de stimuler l'éducation numérique en sensibilisant aux compétences nécessaires face à la révolution technologique.