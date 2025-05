Madagascar: ITM - Un salon de référence pour les professionnels du tourisme dans l'Océan Indien

La 11e édition du salon ITM (International Tourism Fair-Madagascar), couplée à la 2e édition du salon IHM (International Handicraft Fair-Madagascar), organisée par l'Office National du Tourisme de Madagascar en partenariat avec le ministère de tutelle, se tiendra du 12 au 15 juin 2025 au CCI Ivato.

« Depuis sa création, l'ITM constitue le plus grand salon de référence pour les professionnels du tourisme non seulement à Madagascar mais aussi dans l'Océan Indien », a expliqué le Secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Yves Rakotoniaina, lors de la signature des conventions entre l'ONTM et ses partenaires hier à la Cité des Cultures. « L'organisation de cet événement de grande envergure est inscrite dans la feuille de route du ministère, visant à renforcer l'attractivité de Madagascar. En effet, nous affirmons notre volonté de positionner la Grande île en tant que destination phare, compétitive et innovante en matière de tourisme durable sur la scène internationale, et ce, en promouvant le partenariat public-privé », a-t-il poursuivi.

Pays invité d'honneur

Croyant fermement au potentiel de la destination, 37 membres du secteur privé dont le groupe Midi Madagasikara en tant que sponsor média, s'engageant à promouvoir le tourisme, ont signé une convention de partenariat avec l'ONTM. « Midi Madagasikara est un acteur incontournable de l'information sur la version papier avec une extension de notre couverture via une plateforme en ligne. Fiers de soutenir ce salon ITM, nous nous engageons à informer et valoriser la richesse du patrimoine touristique malgache en assurant la couverture de cet événement », a exprimé Julian Rakotoarivelo, Administrateur du groupe. Il est à noter que le thème choisi pour cette 11e édition est « Vers un tourisme durable ». « Le pays invité d'honneur à cette occasion sera le Maroc étant donné qu'il a tissé des relations historiques de longue date avec Madagascar. Il dispose également d'une forte expérience en matière de développement du tourisme car c'est la 3e destination la plus prisée au niveau de l'Afrique », a souligné le Secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

20 000 visiteurs.

S'agissant du salon ITM, proprement dit, « 475 exposants y participeront sur des stands répartis dans 15 villages. Plus de 30 conférences y seront également organisées avec l'intervention de 10 experts internationaux. Quant à la 2e édition du salon IHM, toutes les chaînes de valeur du secteur de l'artisanat seront présentées dans 11 villages. Des produits artisanaux haut de gamme y seront à l'honneur. Durant les quatre jours du salon, près de 20 000 visiteurs seront attendus », a exposé le directeur exécutif de l'ONTM, Dany Barivelo.