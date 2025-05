Madagascar: Commune Rurale d'Ankaramena - Un nouveau CSB aux normes pour une humanisation des soins

La population de la commune rurale d'Ankaramena attend avec impatience l'inauguration du nouveau Centre de Santé de Base d'Analandravy.

« Avant, l'on devait louer un bâtiment pour offrir des soins et services de santé au titre du Centre de Santé de Base (CSB) Analandravy. Maintenant, avec une nouvelle infrastructure équipée, nous entrevoyons un meilleur avenir en termes de soins et de services de santé publique. » Ces propos sont de Elia Rafanomanana, infirmière auprès du CSB d'Analandravy, commune rurale d'Ankaramena, région Anosy pour témoigner de l'importance de disposer d'une infrastructure sanitaire prioritaire et très attendue par des citoyens.

Membre de la Structure Locale de Concertation (SLC) auprès de ladite commune rurale, cet agent de la santé publique, qui est la responsable dudit centre couvrant trois fokontany composés de 6 577 personnes, précise que le nouveau bâtiment attend juste son inauguration pour être mis à disposition du public. La construction de ce CSB rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mionjo, une initiative du gouvernement malgache pour relancer la résilience du sud de Madagascar et financé par la Banque mondiale.

Indispensable

L'infrastructure répond aux besoins immédiats de la population et est tirée du Plan Local de Développement Intégré (PLDI) concocté grâce à la mise en place de la SLC. Le PLDI est « un outil d'aide à la définition, à l'orientation, aux modalités de mise en oeuvre et de suivi-évaluation des politiques publiques de la Collectivité. » L'opérationnalisation de ce nouveau CSB implique « un respect de la confidentialité de soins et traitements. » Cela consiste également en « une humanisation des soins. Car avant, nous n'avions que deux salles et nous devions faire avec. En cas de suivi des grossesses par exemple, nous n'avions pas le choix, nous avons pris en charge les femmes enceintes et les autres patients dans une seule salle », nous confie Rafanomanana Elia.

Dotée d'un système de stockage d'eau, la nouvelle infrastructure permettrait de s'affranchir des pratiques, d'avant, consistant à aller chercher de l'eau d'une rivière pour être utilisée pour assurer le côté opérationnel du centre de santé. La famille des femmes enceintes devait, par exemple, chercher de l'eau pour qu'on puisse les laver lors de leur accouchement si l'on s'en tenait à notre interlocutrice. Qui rassure qu'un tel changement « contribue à améliorer le taux de fréquentation hospitalière. » Soit, une meilleure prise en charge sanitaire de la population.