Madagascar: Diversité biologique - Dialogue régional pour la révision des stratégies pour la biodiversité

Responsables gouvernementaux, experts en biodiversité et autres partenaires du développement issus des Etats membres de la SADC et de l'EAC, se réunissent cette semaine, du 19 au 23 mai, à Cape Town, en Afrique du Sud, dans le cadre du dialogue régional sur la mise à jour et la révision des stratégies et plans d'action régionaux et nationaux pour la biodiversité.

Il s'agit d'un atelier de cinq jours, organisé par le gouvernement sud-africain en collaboration, entre autres, avec la FAO, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB), et d'autres partenaires. Une étape clé dans la mise en oeuvre efficace, en Afrique, du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

Avec plus de 7 000 espèces menacées d'extinction en Afrique, sous la pression croissante du changement climatique, de la dégradation du sol, et de la pollution, la région doit rapidement revoir ses stratégies nationales pour la biodiversité. Ce dialogue régional offre une plateforme d'échange entre les pays, pour encourager la coopération Sud-Sud, et identifier des solutions innovantes, basées sur la science, inclusives et mesurables.

Appuis

La FAO, parmi les acteurs principaux de cette rencontre régionale, fournit son appui à plusieurs pays africains en termes de biodiversité dans l'agriculture. Cette organisation fournit ainsi un appui technique à plusieurs pays, dont Madagascar, le Zimbabwe, la Tanzanie, l'Ouganda, le Niger, le Rwanda, pour la révision et la mise en oeuvre des stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité. De même, elle accompagne le développement de stratégies régionales alignées sur le Cadre mondial pour la biodiversité (GBF), tout en menant des initiatives sur le terrain, telles les champs-écoles, afin de promouvoir une agriculture respectueuse de la biodiversité et une gestion écologique de la lutte contre les ravageurs. Par ailleurs, cette organisation accompagne les pays dans leur transition vers des systèmes de production basés sur la connaissance plutôt que sur les intrants. En 2024, elle a actualisé son Plan d'action pour l'intégration de la biodiversité, afin d'aider les Etats à mieux intégrer cette dimension dans les secteurs agricole, forestier, halieutique et d'élevage.

Sur le plan financier, la représentante du PNUE a souligné l'engagement financier et technique de l'agence. Plus de 100 millions de dollars sont mobilisés via principalement le Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Le PNUE assure également le soutien à la génération et à l'utilisation de données à travers des hubs régionaux comme le South African National Biodiversity Institute » (SANBI) et le centre régional pour la cartographie des ressources pour le développement (Regional Centre for Mapping of Resources for Development, RCMRD). Par ailleurs, l'agence onusienne soutient une approche globale impliquant tous les acteurs : tout le gouvernement et toute la société, y compris les peuples autochtones, les femmes et les jeunes.

Actions concrètes. Tout au long de la semaine, les représentants des Etats participeront à des échanges entre pairs et à des ateliers techniques pour faire avancer leurs initiatives. Cette rencontre régionale abordera des priorités telles que la finalisation des Stratégies et plans d'actions nationaux pour la biodiversité, actualisés en accord avec les 23 cibles du GBF, le renforcement des systèmes de suivi, ou encore la mobilisation des financements, et l'intégration de la biodiversité dans les plans nationaux de développement, climatiques et sectoriels.