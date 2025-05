Madagascar: Systèmes alimentaires - Le pays s'inscrit au Compte à rebours des transformations

Une rencontre nationale décisive s'est tenue, la semaine dernière, dans le cadre de l'initiative mondiale « Food Systems Countdown Initiative (FSCI) », ou Compte à rebours des systèmes alimentaires, portée par la FAO, GAIN et l'Université Johns Hopkins. Selon ses initiateurs, l'objectif de cette rencontre de travail est d'adapter le cadre d'indicateurs FSCI au contexte malgache, afin de suivre de manière plus précise les progrès vers des systèmes alimentaires durables.

L'initiative s'est déroulée du 14 au 16 mai dernier et a rassemblé des représentants de ministères, des chercheurs, des représentants de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Son objectif a été de poser les bases d'une approche cohérente, fondée sur les données, pour améliorer l'alimentation, la nutrition, l'environnement et les moyens de subsistance sur le territoire national.

À travers cette rencontre, Madagascar entame une nouvelle phase de réflexion et d'action. L'enjeu est de taille : renforcer les capacités nationales, orienter les politiques publiques et appuyer concrètement la mise en oeuvre de la Feuille de route nationale pour la transformation des systèmes alimentaires. Dans un contexte marqué par l'insécurité alimentaire et les effets du changement climatique, le compte à rebours est lancé pour faire émerger des solutions durables, inclusives et adaptées aux réalités locales, en plaçant les données au coeur des décisions.