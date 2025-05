Madagascar: Santé publique - Le pays déclaré officiellement exempt de poliomyélite

Madagascar a réussi à interrompre la transmission du variant du poliovirus de type 1 grâce aux recommandations issues d'une évaluation rigoureuse et indépendante visant à déclarer la fin de l'épidémie. Cette déclaration a été faite hier lors de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève.

Bonne nouvelle. Lors de l'Assemblée mondiale de la Santé qui s'est tenue hier à Genève, Madagascar a été officiellement reconnue comme exempte de poliomyélite, marquant une étape majeure dans la santé publique nationale. Cette annonce a été faite lors de la 78e Assemblée mondiale de la santé, en présence du ministre de la Santé publique, le Professeur Zely Arivelo Randriamanantany. Cette reconnaissance internationale couronne les efforts soutenus du gouvernement malgache, sous l'impulsion du président Andry Rajoelina, qui a mis en œuvre une politique de santé publique axée sur la vaccination systématique des enfants et des femmes enceintes. Grâce à ces initiatives, aucun cas de poliomyélite n'a été signalé dans le pays depuis plus de douze mois. Au cours des dernières années, Madagascar a intensifié ses campagnes de vaccination, atteignant plus de 19 millions d'enfants, selon les données du ministère de la Santé publique.

Multisectoriel

La Première Dame, Mialy Rajoelina, s'est également engagée activement dans ces efforts, jouant un rôle de premier plan dans la sensibilisation et la mobilisation des communautés pour la vaccination des enfants. Cette déclaration d'éradication de la poliomyélite place Madagascar parmi les pays africains ayant réussi à éliminer cette maladie invalidante, grâce à une stratégie de vaccination efficace et une mobilisation communautaire exemplaire. Le ministère de la Santé publique a réaffirmé son engagement à maintenir une couverture vaccinale élevée et à renforcer les systèmes de surveillance pour prévenir toute réintroduction du virus. « Ce succès prouve qu'avec la volonté politique, des partenariats solides et la participation communautaire, les épidémies de poliomyélite peuvent être rapidement maîtrisées. Il est maintenant primordial de poursuivre ces efforts afin de prévenir toute recrudescence à l'avenir », a déclaré le Dr Chikwe Ihekweazu, Directeur régional par intérim de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique.

Critères. Survenue en 2020, l'épidémie constituait une menace majeure pour la santé publique, exposant particulièrement les enfants âgés de moins de cinq ans et les adultes non vaccinés à un risque accru. En réponse, le Gouvernement, par l'intermédiaire du centre d'opérations d'urgence, en partenariat avec l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP), a promptement déployé une série de campagnes de vaccination d'urgence.

En conséquence, aucune nouvelle détection n'a été signalée depuis septembre 2023. Pour répondre aux exigences de certification, un pays doit atteindre un niveau élevé d'immunité au sein de la population, réaliser des performances solides en matière de surveillance (attestant qu'aucun cas de transmission n'a été omis) et garantir l'absence de détection du poliovirus sur une période ininterrompue de 12 mois, que ce soit chez l'homme ou dans l'environnement (eaux usées), selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Au pic de l'épidémie en septembre 2023, un total de 287 cas avait été confirmé, soit 45 cas de paralysie flasque aiguë, 44 cas communautaires et 198 échantillons testés positifs, issus de la surveillance environnementale des eaux usées.