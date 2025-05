Madagascar: Conseil des ministres décentralisé - Nosy Be en effervescence

Après Mahajanga et Toliara, c'est Nosy Be qui accueillera le 3e Conseil des ministres décentralisé de l'année. Outre la réunion de l'Exécutif, des actions sociales et une série d'inaugurations sont aussi au programme.

Une ambiance particulière. C'est ce qui s'est installé à Nosy Be depuis quelques jours. Les autorités et les responsables des différentes entités publiques, à tous les niveaux, sont en effervescence. La raison est que l'île au parfum sera l'hôte d'un Conseil des ministres décentralisé, demain.

Après Mahajanga, début mars, et Toliara, la semaine dernière, la 3e réunion décentralisée de l'Exécutif, depuis le début de l'année, se tiendra ainsi à Nosy Be. Les membres du gouvernement arrivent sur place à partir de ce jour. Le reste de la délégation, notamment le couple présidentiel, est attendu sur place, demain. En principe, le Conseil des ministres se tiendra dans l'après-midi. À l'instar des deux précédentes, durant la réunion de demain, l'Exécutif devrait se pencher particulièrement sur les questions qui concernent Nosy Be.

Incontournable lorsqu'il s'agit de l'île au parfum, le développement du tourisme devrait avoir une part belle dans les discussions. Les problématiques de l'île devraient également être à l'ordre du jour du Conseil. Comme d'autres collectivités du pays, Nosy Be fait face à des problèmes d'approvisionnement en électricité et en eau. L'Exécutif devrait y apporter des solutions durant sa réunion. Selon les informations, des infrastructures énergétiques et d'approvisionnement en eau font partie de celles qui seront inaugurées par le chef de l'État durant son déplacement sur place.

La situation sécuritaire pourrait aussi faire partie des questions spécifiques à Nosy Be qui seront discutées durant le Conseil des ministres de demain.

Dissiper les doutes

Ces derniers mois, la prolifération des drogues dures sur l'île défraye les chroniques. Une situation mise en lumière par une affaire d'implication d'éléments des forces de l'ordre locales, notamment l'ancien commandant de compagnie de la gendarmerie, dans une affaire de détournement et de trafic de cocaïne.

La prolifération du trafic de drogues dures implique de se pencher sur une autre problématique : celle de la sécurisation des côtes. Tout comme les côtes du reste du pays, celles de Nosy Be sont également poreuses. Un des faits sociaux qui secouent parfois l'île au parfum est, par ailleurs, le dossier des conflits fonciers. Un sujet à fort enjeu puisqu'il revêt une dimension sociale et culturelle, mais aussi économique. Les litiges fonciers peuvent impacter la paix sociale.

L'insécurité foncière peut aussi doucher les investisseurs. Nosy Be est un des principaux pôles touristiques du pays. L'État veut y attirer de grands investisseurs touristiques. Seulement, une des conditions majeures est la sécurité des investissements, dont la sécurisation des terrains où seront construites les infrastructures touristiques. Une politique touristique et foncière tenant compte de la dimension sociale et culturelle sur l'île est la meilleure façon d'atteindre l'objectif d'un tourisme durable.

Une approche inclusive et un renforcement du dialogue social pourraient s'imposer également afin d'obtenir l'adhésion de la population locale. À l'instar de sa démarche à Toliara, la semaine dernière, Andry Rajoelina, président de la République, pourrait profiter du déplacement à Nosy Be, et de la rencontre avec ses habitants, pour expliquer de vive voix la politique touristique que l'État met en oeuvre. Mais aussi rassurer et dissiper des doutes sur un dossier en particulier, celui de Nosy Sakatia.

Sakatia abrite le site d'Ampasindava-Sakatia, qui a été décrété et classé Réserve foncière touristique depuis le début des années 2000. L'intention d'une entreprise, bénéficiaire d'un bail emphytéotique de cinquante ans, d'y mener un projet touristique a créé la confusion il y a quelques semaines. Le séjour de l'Exécutif à Nosy Be sera, du reste, marqué par une action sociale et une série d'inaugurations d'infrastructures conduites par le président de la République. Il y aura, entre autres, celle de la fin des travaux de la route qui va de Hell-Ville jusqu'à Andilana.