Madagascar: Ascension Everest - Le dernier espoir repose sur raj-alexandre bouka

L'expédition malgache vers l'Everest subit des abandons pour raison de santé. Seul Raj-Alexandre Bouka pourrait poursuivre l'ascension vers le sommet.

L'aventure s'arrête là pour Zouzar Bouka. Le fondateur du groupe Vision Madagascar a été contraint d'abandonner au camp 1 durant la dernière étape de leur projet d'ascension du mont Everest. Malade à cause d'un virus contracté au camp de base, il a dû être évacué à Katmandou, au Népal, en raison d'une détresse respiratoire. Abandon également pour son fils cadet, Raïs Bouka, victime d'une engelure ou « frostbite » aux orteils alors que lui et son frère se repliaient au camp 4 pour mieux préparer un dernier assaut vers le sommet. Seul Raj-Alexandre Bouka reste apte à poursuivre.



« Nous étions à près de 8 400-8 600 mètres d'altitude, au niveau de l'ultime barrière, le ressaut Hillary, à 150 mètres du sommet et il devait nous rester une heure à faire, mais il y avait beaucoup de personnes et ça nous a pris trois ou quatre heures. Nous avions eu peur qu'il n'y ait pas assez d'oxygène pour les guides et nous avons décidé de redescendre au camp 4 et repartir après », raconte Raïs Bouka.

Mais au camp 4, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour ce dernier. Il s'est aperçu que ses orteils étaient atteints par des engelures ou frostbite, selon une vidéo qu'il a partagée sur son lit d'hôpital. Dans de pareils cas, si la blessure causée par le froid, le manque d'oxygène et la mauvaise circulation sanguine s'aggravent, les orteils risquent d'être amputés. Ses accompagnateurs ont alors décidé de l'évacuer sur Katmandou. « Si j'étais resté une heure de plus, j'aurais perdu mes orteils », lance-t-il.

L'aventure « Everest » s'arrête là donc pour les deux hommes, pour cette fois-ci. Pour Raïs Bouka, les médecins ont déjà répondu avec un « non » catégorique pour un éventuel retour dans la montagne dans les jours à venir. « Trop risqué, pas assez de temps de récupération ». Par contre, Raj-Alexandre Bouka, lui, est encore en pleine forme. Et aux dernières nouvelles, il était au camp 2 et s'apprêtait à redescendre au camp de base pour préparer un nouvel assaut vers le sommet.