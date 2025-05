Algérie: Sadi salue le parcours de la championne olympique Kaylia Nemour et l'encourage à poursuivre ses efforts

Alger — Le ministre des Sports, Walid Sadi, a salué, lors de l'audience qu'il a accordée à la championne olympique, Kaylia Nemour, le parcours sportif remarquable de la gymnaste algérienne, et l'a encouragée à continuer à travailler avec sérieux pour maintenir ce haut niveau de performance, indique un communiqué du ministère.

L'audience, tenue au siège du ministère, a été une précieuse opportunité pour le premier responsable du secteur de saluer le parcours exceptionnel de la championne, Kaylia Nemour, qui a su, avec détermination et discipline, réaliser plusieurs exploits sur la scène internationale et honorer les couleurs nationales lors des plus grandes compétitions sportives.

Dans ce contexte, M. Sadi a insisté sur l'importance de maintenir ce niveau d'excellence et de poursuivre le soutien aux talents sportifs nationaux, donnant des instructions aux services de l'administration centrale pour mettre à disposition tous les moyens matériels et logistiques nécessaires et assurer un accompagnement permanent à l'athlète et à son staff technique, en vue d'une préparation optimale aux prochaines échéances internationales, afin de consolider les chances de victoire et de consacrer l'excellence algérienne sur la scène sportive mondiale.

A travers cette rencontre, le ministère des Sports réaffirme son engagement indéfectible à accompagner les élites sportives nationales et à réunir les meilleures conditions pour leur permettre d'exceller et de réaliser des performances à la hauteur de l'Algérie et des aspirations de son peuple.

La championne olympique Kaylia Nemour était accompagnée, à cette audience, de son entraîneur, Nadia Massi, de la présidente de la Fédération algérienne de gymnastique, Dahbia Ayad et de l'entraîneur national, Saâd-Eddine Hamici.

A noter, la championne olympique avait été reçue, la veille (lundi), par le président du Comité olympique et sportif algérien, Abderrahmane Hammad, qui a réitéré, à cette occasion, le soutien et l'accompagnement du Comité à la championne olympique dans sa nouvelle aventure et son parcours vers les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

De son côté, la championne olympique a exprimé sa joie et sa satisfaction des bonnes conditions de préparation assurées en Algérie.