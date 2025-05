Afrique: OMS - Adoption d'un accord international sur la prévention et la lutte contre les pandémies

Geneve — Un accord international sur la prévention et la lutte contre les pandémies a été adopté mardi à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), après plus de trois ans de négociations acharnées.

"Cet accord est une victoire pour la santé publique, la science et l'action multilatérale. Il nous permettra, collectivement, de mieux protéger le monde contre les futures menaces de pandémie", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans un communiqué.

Le texte, adopté lors de la réunion annuelle des pays membres de l'OMS, instaure une coordination mondiale plus précoce et plus efficace à la fois pour prévenir, détecter et répondre au risque pandémique et ce de manière plus rapide, que lors du Covid-19, qui a fait des millions de morts et dévasté l'économie mondiale.

La résolution portant sur l'accord avait été adoptée en commission lundi soir par 124 voix pour et aucune voix contre.

L'accord vise à garantir un accès équitable aux produits de santé en cas de pandémie. Le sujet avait été au coeur des nombreux griefs des pays les plus démunis lors de la pandémie de Covid-19.

L'accord renforce aussi la surveillance multisectorielle et l'approche "Une seule santé" (humaine, animale et environnementale).

Les négociations ont longtemps buté sur des questions de taille, telles que la surveillance des pandémies et le partage des données sur les agents pathogènes émergents et les avantages qui en découlent, à savoir les vaccins, les tests et les traitements.