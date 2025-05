Soudan: Un message rassurant d'Al-Eaysir au peuple du Kordofan et du Darfour - L'État est avec vous, et le peuple est de vous et pour vous

Le porte-parole officiel du gouvernement, ministre de la Culture et de l'Information,M. Khaled Al-Eaysir a adressé un message aux populations du Kordofan et du Darfour, dans lequel il a déclaré : « Soyez complètement rassurés, l'armée vient à vous pour incarner ces valeurs nationales profondes, et rétablir la sécurité, la paix, la stabilité et la prospérité sans cibler aucune composante tribale, et son objectif suprême n'est qu'un seul, qui est de protéger tous les citoyens, femmes et hommes, et de les débarrasser des gangs, des rebelles et des mercenaires criminels. »

Le message qu'il a posté sur Facebook disait : « Après que la rébellion ait été vaincue dans la plupart des États du Soudan, la dernière d'entre elles ayant eu lieu hier dans l'État de Khartoum, il est de notre devoir de saluer avant tout notre honorable peuple du Kordofan et du Darfour, et d'apprécier leurs luttes nationales bien connues et leurs positions honorables tout au long de l'histoire pour la défense de l'unité du Soudan. »

Il a ajouté : « Nous leur adressons des salutations particulières au nom de vos forces armées, de toutes les forces d'appui et de tous les citoyens loyaux de la nation qui se sont mobilisés de toutes parts pour soutenir leur pays et leur peuple. »

Notre message à nos populations du Kordofan et du Darfour est le suivant : « Soyez assurés que l'armée vient à vous pour incarner ces valeurs nationales profondes et rétablir la sécurité, la paix, la stabilité et la prospérité sans cibler aucune composante tribale. Son objectif ultime est unique : protéger tous les citoyens, hommes et femmes, et les débarrasser des gangs, des rebelles et des mercenaires criminels.»

« Nous vous appelons à rester unis à ceux qui viennent vaincre la rébellion, les mercenaires et les agents, afin que vous puissiez vivre en paix en tant que citoyens soudanais libres dans une patrie qui embrasse toutes ses composantes, une patrie fondée sur le respect, la dignité, la liberté, la coexistence pacifique et la justice », a-t-il déclaré.

Ensemble, nous libérerons chaque centimètre du territoire soudanais, et Dieu est le Donateur du succès.