Soudan: Le ministre du Travail dirige la délégation soudanaise à la 119e session du Conseil exécutif de l'OADA

Le ministre du Travail et de la Réforme administrative, M. Ahmed Ali Abdel participe ce mercredi à la 119e session du Conseil exécutif de l'Organisation Arabe de Développement Administratif (OADA) au niveau ministériel, qui se tient au siège de l'organisation au Caire.

Les réunions porteront sur un certain nombre de sujets, notamment le suivi de la mise en œuvre des décisions de la 118e session du Conseil exécutif, en plus de l'examen du rapport sur l'état de mise en œuvre du plan stratégique de l'organisation pour les années 2022-2026, en plus d'un certain nombre de sujets financiers, notamment les comptes définitifs, les rapports de l'auditeur externe et de l'auditeur interne de l'organisation, les rapports de l'Autorité de contrôle financier et administratif pour l'exercice 2024 et la réponse de la Direction générale.

Le ministre du Travail et de la Réforme administrative devrait présenter au Conseil la déclaration du Soudan, qui comprendra un examen des efforts nationaux visant à réhabiliter la fonction publique en vue de la phase de reconstruction, ainsi que le rôle attendu de l'organisation et des organismes et institutions administratives arabes dans la phase de reconstruction du Soudan.

Soudan a participé hier aux réunions de la 119e session du Conseil exécutif de l'Organisation au niveau des experts, où Mme Howayda Al-Amin, Secrétaire générale du Conseil national pour la formation, a dirigé la délégation soudanaise participant aux réunions. La réunion du Conseil au niveau des experts a approuvé la demande du Soudan visant à ce que l'Organisation présente des initiatives et un ensemble de programmes de formation et d'études consultatives en guise de contribution à la phase de reconstruction.