Soudan: FAS publie une nouvelle carte montrant les zones contrôlées par le gouvernement

Les Forces Armées Soudanaises FAS ont publié mercredi une carte mise à jour montrant les sites de contrôle du gouvernement, dans le contexte des récentes victoires dans l'État de Khartoum et dans certains autres endroits.

La légende de la carte indique : « Les Forces Armées Soudanaises et les autres forces régulières, soutenues par le peuple soudanais, travaillent jour et nuit pour détruire les repaires de la milice criminelle et poursuivent leurs opérations visant à purifier le pays de la milice terroriste de la famille Daglo, afin de mettre fin à la rébellion, de répandre la sécurité et la stabilité, et de lancer le processus de reconstruction et de développement dans toutes les régions du pays.

La carte montre l'ensemble de l'État de Khartoum couvert de défilés de victoire et de hordes de forces armées après avoir complètement vaincu la milice FSR dans toutes les régions de l'État. »