Ile Maurice: Sydney Pierre vs Teddy, duel de supporters

Junior Minister au Tourisme, Sydney Pierre est un grand fan de football et de Manchester United, en sus d'avoir été plusieur fois de suite champion de saut en hauteur au collège St-Andrews. Conscient que l'équipe est très décevante, il reste confiant que Bruno Fernandes and co vont se racheter en beauté en remportant l'Europa League. En face, Teddy Maruthamuthee prédit, lui aussi, un dénouement heureux pour «ses» Spurs...

Tottenham vs Manchester United, c'est une finale inattendue vue la saison rater des deux clubs en Premier League. Vous êtes d'accord ?

Je ne peux qu'être d'accord concernant la situation dramatique de mon équipe, Manchester United cette saison (rires). Mais, attention, on est souvent sorti vivant de situations bizarres... ça ne m'étonnerait pas de les voir soulever la coupe.

On ne les craint pas ! Cette saison, Tottenham Hotspur a battu les Red Devils à trois reprises avec un aller-retour et un knock-out en Carabao Cup. Bientôt un quadruplé pour la finale (rires)... Dans trois stades différents en vue... «Mo croire bisin dire zot vin lor Côte-d'Or pou batte nous !» Quelle coïncidence, Onana sera bientôt à Maurice avec le Cameroun pour Les qualifs du prochain Mondial. Haha. N'oublions pas que le Bayer Leverkusen était invincible en Bundesliga et en Europa League, mais avait perdu la finale...

Ruben Amorim dit que même si United remporte cette Coupe d'Europe, la saison ne sera pas réussie. Qu'en pensez-vous ?

Si on remporte l'Europa League on sauvera les meubles. Mais, effectivement, terminer 16e du championnat anglais c'est très inquiétant. Je n'ai jamais vu le club dans un si triste état depuis que je supporte les Red Devils.

Je pense que Ruben Amorin a totalement raison. Pour moi, C'est du jamais vu ! Manchester United n'est malheureusement plus la grande équipe d'autrefois, avec déjà 44 points d'écart avec le champion en titre cette saison. Manchester United est méconnaissable en Premier League, mais ils vont essayer de sauver leur saison, tout comme les Spurs, lors de cette finale...

Ange Postecoglou pense le contraire et serait très heureux en cas de succès. Que vous inspire sa réaction ?

Je pense que les Spurs peinent à retrouver leur niveau depuis quelques années, mais gagner la Coupe d'Europe même si ce n'est que l'Europa League ce n'est pas rien ! Peu d'équipes peuvent s'en vanter. Quelle que soit la saison que vous faites, arriver à ce stade et remporter la coupe c'est une belle réussite. Là-dessus, je suis plus d'accord avec l'entraîneur de Tottenham qu'avec celui de Manchester...

Cette saison a été beaucoup plus difficile et compliquée comparé à la précédente. L'équipe a perdu trop de points avec déjà 20 défaites, 5 nuls et 11 victoires, mais si on gagne cette finale, on pourra bien oublier cette saison catastrophique avec une place en Champions League et redémarrer la prochaine saison positivement.

Faut-il donner plus de temps à Ruben Amorim ?

Non, je pense qu'il doit partir, on n'a jamais vu une saison aussi exécrable ! On a tout fait pour que Jose Mourinho parte alors qu'on était second, alors comment on peut accepter d'être 16e avec Amorim ? La question ne se pose même pas. Les résultats comptent en football. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut qu'il parte !

Quand il est arrivé, le problème était déjà là. Il faut lui donner assez de temps pour changer les choses. Hélas les résultats sont nuls et l'équipe dégringole. Sorry, record lors record pou United lors défaite ! Pou moi, Amorim pou zouer so place dans ca finale la.

Pour mettre qui à la place cette fois ?

Difficile à dire... Il y en a qui disent de ramener sir Alex Ferguson ! (rires) Mais je me demande si le vrai problème vient de l'entraîneur ou de l'équipe dirigeante. On a fait le tour des meilleurs coachs, comme Van Gaal, Mourinho et d'anciens joueurs du club aussi. Les propriétaires doivent se poser des questions, ce ne sont pas les bons joueurs qui manquent non plus, ces derniers 10 ans ont a eu les meilleurs de la planète. Bizarrement, chez nous ils ne sont pas bons mais dès qu'ils quittent United ils redeviennent très bons, comme Antony et Rashford... (rires)

Je pense qu'il fallait garder Ole Gunnar Solskjaer, l'équipe faisait très bien avec lui.

Teddy (à g.) a offert un maillot original de Man Utd au Junior Minister au Tourisme en guise de fair-play avant cette finale 100% anglaise

Dans les confrontations directes, Tottenham ne craint pas du tout Man Utd cette saison. Mais United est la seule équipe engagée dans les Coupes d'Europe qui est toujours invaincue.Peut-elle perdre son 1er match face aux Spurs ?

Ce n'est pas la même compétition du tout. Je suis très objectif. La Coupe d'Europe ce n'est pas la Premier League. Manchester Utd a l'expérience de ce genre de compétition. Les deux joueront hors de leur pays et voudront donner une bonne image au monde. Que le meilleur gagne.

Évidemment ! Un quatre à la suite monsieur Azmaal Lepers...

Quelles sont les forces de votre équipe et que craignez-vous en face ?

On craint nos propres failles... d'abord ! (rires) C'est vrai, on a des failles. Le gardien. La ligne de défense. J'étais le premier à dire de virer Onana pour mettre Bayindir mais lui aussi n'a pas été fiable ! Une mauvaise relance et il fait marquer l'adversaire. Ce n'est pas possible. Notre force reste les jeunes qui ont la fougue et peuvent jouer en attaque. On a Bruno qui est là dans les grands matchs. On compte sur lui, sur un coup franc ou une passe décisive. Maguire aussi est là où on ne l'attend pas... Je pense que Manchester peut faire la différence... Dans les deux sens, pour triompher ou faire rechuter (rires).

On avait développé un bon jeu la saison dernière avec un bon pressing, mais on avait trop de blessés après. Cette saison, c'est plus flou... Mais en Europa League on sait gérer un résultat et tenir un résultat. Ce que je redoute de Manchester, c'est qu'ils sont imprévisibles. Si on marque même deux buts, ils peuvent réagir en 2e mi-temps et gagner. Ils n'ont aucun joueur type à craindre, parce que n'importe qui peut marquer à tout moment chez eux...

Comme Tottenham, Harry Kane a traversé une interminable traversée du désert, mais il vient de décrocher son tout premier titre avec le Bayern. Est-ce un signe que les Spurs vont enfin dépoussiérer leur «trophy room» eux aussi à Bilbao ?

J'espère que ce n'est pas symbolique et que les Spurs remportent leur premier trophée contre nous... (rires) Je sais qu'en football on est très superstitieux, c'est aussi une crainte...

Whoop Whoop ! Je suis tellement content et fier pour Harry Kane, il mérite vraiment son 1er titre de champion.More to come for him & wish him lots of success for the future. Eh oui pourquoi pas, c'est aussi possible pour les Spurs d'être champions d'Europe. Heung Min Son mérite aussi un titre avec les Spurs après trois finales ratées. Rien n'est impossible. On y croit jusqu'au bout.

Les Red Devils et les Spurs sont très motivés par cette finale 100% anglaise. Des fans d'équipes adverses en rigolent et parlent d'un niveau très faible. Qu'avez-vous envie de leur répondre ?

Ce n'est pas du tout une petite finale. Je trouve leurs commentaires de mauvaise foi. Ils auraient tous voulu être à notre place ! C'est une belle confrontation à l'anglaise. Si on remporte la coupe, on sera les seuls Anglais à avoir le plus beau trophée européen cette saison ! On risque de leur clouer le bec plutôt qu'autre chose...

Un plaisir de répondre à cette question. Les fans des autres équipes (surtout les Gunners d'Arsenal en fait !) doivent toujours nous respecter, car l'équipe de Tottenham Hotspur est devenue en 1963 le premier club anglais de l'histoire à remporter une Coupe d'Europe en battant l'Atletico de Madrid en finale de la Coupe des vainqueurs de coupes 5 but à 1. Les Spurs ont déjà 3 titres de champion d'Europe (2 Coupes UEFA/Europa) et une Coupe des vainqueurs de coupes chers amis...