Ile Maurice: Volley-ball - Une nouvelle quête de consécration débute !

C'est reparti pour le championnat de première division hommes et dames. Les premières rencontres sont programmées ce soir au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas. En féminin, le champion en titre, Quatre-Bornes VBC aura pour adversaire le Club sportif de Mahébourg à 18h30, alors qu'en masculin, c'est le duel entre le Club sportif de Pamplemousses et Buswell VBC qui donnera le coup d'envoi. Le champion Faucon Flacq Camp Ithier VBC entrera en scène ce samedi face au promu, le CS Mahébourg (17h30).

Après une élimination prématurée dans le Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7) début mars, les Quatre-Bornaises sont impatientes de retrouver le terrain. Les protégées de l'entraîneur Sanjeev Jundoosing, seront une fois encore les grandes favorites à leur propre succession.

«Après le CCZ7, les filles ont bénéficié d'un mois de repos et nous avons entamé la préparation pour le championnat il y a trois semaines. Les filles sont en bonne condition et savent ce qui les attend. Elles vont progresser au fil des matches de la phase préliminaire et seront dans leur forme optimale lors des play-offs», indique le technicien.

Les Quatre-bornaises sont-elles remises de leur déception du CCZ7 ? Notre interlocuteur rétorque que oui. «Cela a certes été une grosse déception parce que l'on avait mis les bouchées doubles pour réaliser une bonne performance mais cela fait partie du jeu. Les filles ont parfaitement compris et ont tiré les leçons. Nous allons travailler encore plus dur et ne pas commettre les mêmes erreurs la prochaine fois. Elles reviennent avec plus de motivation», souligne Sanjeev Jundoosing qui laisse entendre au passage que la capitaine, Alison Labour va prendre un peu de recul pour des raisons professionnelles. «Alison sera toujours avec nous mais quelque peu en retrait.»

Les joueuses du Quatre-Bornes VBC (en jaune) ont mis derrière elles l'élimination prématurée en CCZ7 et ne pensent qu'à décrocher un nouveau titre de champion de Maurice.

Dix équipes seront en lice dans ce championnat féminin et seront réparties en deux poules A et B. Dans la poule A, Quatre-Bornes VBC se retrouvera en compagnie d'Azur Sports BBRH, Buswell VBC, La Tour Koenig SC et le CS Mahébourg. Dans la poule B, Tranquebar Black Rangers, vice-champion en titre, aura pour adversaires l'Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill, Curepipe Starlight SC, l'Union de Curepipe 1979 et Trou-aux-Biches Sharks. Les deux premiers de chaque poule joueront les play-offs en aller-retour.

Chez les hommes, huit formations brigueront la couronne de champion. Le Faucon Flacq Camp Ithier VBC défendra son bien face au Port-Louis Fire Star VBC, le Club sportif de Pamplemousses, le Quatre-Bornes VBC, le Curepipe Starlight SC, Buswell VBC, Trou-aux-Biches Sharks et le Club sportif de Mahébourg. Les quatre meilleures équipes se qualifieront pour les play-offs qui seront disputés selon la formule aller-retour.

Deepak Aungnoo, l'entraîneur de Camp Ithier, n'est pas tout à fait serein à l'approche du championnat. «Le gros problème est que certains joueurs n'ont pas été réguliers aux entraînements. Il est donc difficile de créer un jeu d'ensemble. Nous n'avons donc pas eu la préparation adéquate pour entamer la défense de notre titre. C'est donc la qualité et l'expérience des joueurs qui va primer. J'espère qu'une fois que le championnat aura débuté, les joueurs répondront présents aux entraînements. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons progresser au niveau collectif», observe-t-il.

Le championnat masculin promet d'être disputé. Le Port-Louis Fire Star continue de progresser, le Quatre-Bornes VBC possède des jeunes joueurs à fort potentiel, le CS Pamplemousses fait preuve de combativité. On attend aussi des progrès de la part de Buswell, du CSSC et des Sharks.

Les premières rencontres (au gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas)

Aujourd'hui

18h30 : Quatre-Bornes VBC vs CS Mahébourg (poule A, dames)

19h30 : CS Pamplemousses vs Buswell VBC (hommes)

Jeudi 22 mai

18h30 : Tranquebar Black Rangers vs Trou-aux-Biches Sharks (poule B, dames)

19h30 : Quatre-Bornes VBC vs Curepipe Starlight SC (hommes)

Vendredi 23 mai

18h30 : Azur SC vs La Tour Koenig SC (poule A dames)

19h30 : Port-Louis Fire Star VBC vs Trou-aux-Biches Sharks (hommes)

Samedi 24 mai

16h : Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill vs Union de Curepipe 1979 (poule B, dames)

17h30 : Faucon Flacq Camp Ithier VBC vs CS Mahébourg (hommes)