Dans le cadre de son engagement constant en faveur du développement social, territorial et durable, la Fondation Sonatel annonce la signature d'un contrat cadre de partenariat stratégique avec la Direction générale de l'administration territoriale (Dgat), relevant du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Selon un communiqué de presse, cette collaboration marque une étape décisive vers une synergie plus forte entre les acteurs publics et privés en matière de gouvernance locale et d'impact territorial. Ce partenariat, explique-t-on, s'inscrit dans une vision partagée d'une action concertée, structurée et durable en faveur des communautés locales.

En travaillant main dans la main avec la Dgat, la Fondation Sonatel entend renforcer l'efficacité et la portée de ses projets, en les alignant davantage sur les priorités des territoires, identifiées en étroite concertation avec les autorités administratives et les populations concernées. L'un des volets majeurs de ce contrat cadre est la mise en place de mécanismes conjoints de suivi, d'évaluation et de mesure d'impact des initiatives soutenues par la Fondation Sonatel. Grâce à l'expertise de la Dgat en matière de gouvernance territoriale et au savoir-faire de la Fondation en ingénierie de projets sociaux, il sera désormais possible de mieux apprécier la portée des interventions et d'en améliorer en continu la pertinence et l'efficacité.

Ce partenariat prévoit également l'instauration de cadres de dialogue régulier avec les parties prenantes locales : autorités administratives et locales, communautés, associations et autres acteurs de terrain. Ces espaces d'échange permettront de co-construire des réponses adaptées aux défis spécifiques de chaque territoire, en s'appuyant sur une lecture partagée des besoins et des priorités locales. En unissant leurs expertises, la Fondation Sonatel et la Dgat entendent favoriser la co-construction de projets de développement durable et local, en cohérence avec les stratégies nationales de décentralisation et d'aménagement du territoire.

Ces projets toucheront divers domaines prioritaires tels que l'éducation, la santé, l'environnement, l'employabilité des jeunes et l'autonomisation des femmes, ainsi que la promotion de l'innovation sociale et de l'équité territoriale. Ce partenariat permettra également de favoriser l'appropriation locale des projets, condition essentielle de leur succès et de leur pérennité. Il vient ainsi renforcer l'ambition de la Fondation Sonatel de ne pas seulement agir pour les communautés, mais de plus en plus avec elles, dans une logique inclusive et participative.

À travers ce partenariat, la Fondation Sonatel réaffirme son engagement de longue date en faveur d'un développement équitable, inclusif et durable, fondé sur une responsabilité sociétale affirmée et une volonté constante de dialoguer avec les acteurs de terrain. Ce nouveau cadre de collaboration avec la Dgat vient illustrer la volonté de bâtir des ponts solides entre les initiatives de la société civile et les dynamiques institutionnelles publiques, pour des impacts plus significatifs et durables. La Fondation Sonatel et la Dgat s'engagent à mettre en oeuvre les moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour faire de cette collaboration un levier stratégique de transformation sociale au bénéfice des territoires et de leurs habitants.