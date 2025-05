Sénégal: Groupe Orabank - Le Conseil d'administration annonce un nouveau plan de financement après le retrait de Vista

Le Conseil d'administration d'Oragroup SA en sa session du 19 mai 2025 prend acte de l'annonce par le groupe Vista, le 13 mai 2025, de sa décision de se retirer de l'accord de cession avec Efh, l'actionnaire majoritaire du groupe.

Dans un communiqué de presse, précise-t-on, le Conseil d'administration a validé le principe d'un plan alternatif de financement pour le groupe Orabank avec l'appui d'actionnaires institutionnels historiques dont la Boad.

«Les modalités de ce plan, qui inclut la première tranche de 80 milliards FCfa du projet d'augmentation de capital, seront présentées dans les prochaines semaines après la validation des organes de gouvernance de ces différents actionnaires. Ce plan devrait permettre au groupe Orabank de disposer de ressources financières stables et de long terme pour faire face à ses différents engagements et pour relancer la croissance du groupe », lit-on dans le document.

Le groupe Orabank est en mesure d'assurer ses clients, investisseurs et partenaires de la robustesse de sa gouvernance et de la pertinence de son modèle d'affaires qui devraient se traduire avec ce plan de financement d'envergure, par une plus grande création de valeur à moyen terme. Le groupe Orabank tient également à remercier son conseil d'administration et ses actionnaires institutionnels pour leur soutien indéfectible autour du projet de long terme du groupe de participer ensemble au développement de l'Afrique.

Le Groupe Orabank est présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) et dans quatre zones monétaires (Uemoa, Cemac, Guinée et Mauritanie). Avec plus de 170 agences et points de ventes, une société de gestion et d'intermédiation (Sgi) et plus de 2 500 collaborateurs, le groupe Orabank offre à près de 700 000 clients (grandes entreprises multinationales, régionales et locales, institutionnels, Pme, professionnels, Tpe et particuliers) une large gamme de produits et services bancaires et financiers selon des principes de proximité et de réactivité.

En visant l'inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, le groupe Orabank se concentre aussi sur des segments de la population à revenus modestes. Cet engagement se traduit par sa politique Rse, partie intégrante de sa stratégie et priorité de ses organes de direction, axée sur la transition énergétique, la gestion des risques environnementaux et sociaux, le bien-être du public et de ses collaborateurs.