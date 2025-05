Afrique: Bonne gouvernance et lutte contre la corruption - Le président de la Habg à Rabat pour signer un partenariat

Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (Habg), Zoro Bi Ballo Epiphane est à Rabat. Il s'est rendu le 20 mai 2025 au siège de l'Instance Nationale de la Probité, de la prévention et de la Lutte contre la Corruption du Royaume du Maroc.

Cette visite du président de la Habg dans le royaume chérifien a pour but de signer un Mémorandum d'Entente (MoU) avec son homologue marocain, Mohamed Ben Alilou.

À cette occasion, les deux dirigeants ont échangé de manière approfondie sur les rôles respectifs de leurs institutions dans le pilotage des politiques publiques, notamment dans les domaines économiques, social et environnemental. Cette signature de partenariat marque une étape significative dans le renforcement de la coopération Sud-Sud, avec pour ambition commune de promouvoir une gouvernance éthique et efficace au service de nos citoyens. Au-delà de l'acte officiel, cette rencontre a été un moment d'échanges fructueux, d'expériences partagées et de visions convergentes pour construire des sociétés plus intègres, plus justes et plus responsables.

Lors de sa visite, Zoro BI Ballo Epiphane a échangé le 19 mai 2025 avec le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (Cese) du Maroc, Abdelkader Amara. Cette mission a permis donc au président du Habg de faire une immersion dans le fonctionnement du Conseil Économique, Social et Environnemental marocain. Cela a servi de plateforme d'apprentissage mutuel sur les pratiques de gouvernance en vigueur dans chaque pays.