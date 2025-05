Sénégal: La diplomatie académique au coeur d'échanges entre l'UN-CHK et des diplomates italiens

Dakar — Des dirigeants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) et des diplomates italiens en poste à Dakar ont souligné mardi la nécessité de développer une nouvelle forme de coopération entre le Sénégal et l'Italie dans le domaine académique, à travers les sciences, la recherche et l'innovation.

Ils participaient à une journée d'échanges autour du thème "Pour une diplomatie académique au service du développement", avec la participation d'universitaires, de représentants de l'ambassade d'Italie à Dakar, invitée d'honneur, et de l'ambassade du Brésil.

Des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et des étudiants de l'UN-CHK ont aussi pris part aux travaux.

"La participation à cette journée de la diplomatie académique s'inscrit dans une stratégie de renforcement des liens entre les systèmes d'information [...], de la recherche et de l'innovation de l'Italie et du Sénégal", a expliqué l'ambassadeur de la République d'Italie au Sénégal, Caterina Bertolini.

Selon Mme Bertolini, "la diplomatie académique se présente comme un instrument essentiel de dialogue et de coopération internationale, capable de générer des retombées concrètes en matière de formation, de renforcement des capacités et du développement de l'innovation".

L'ambassadrice d'Italie à Dakar a souligné, dans cette perspective, la contribution de son pays dans des initiatives académiques au Sénégal. Elle a cité à ce propos l'octroi de bourses d'études à des étudiants dont ceux d'Afrique subsaharienne, et des programmes de licence et de master dispensés en italien et en anglais.

Elle pense que les Etats peuvent se départir des formes de coopération classique nouées par le biais d'accords politiques et économiques pour explorer l'offre culturel et académique.

La diplomate a toutefois rappelé l'autonomie des universités dans les relations qu'elles peuvent nouer avec d'autres entités.

"Le Sénégal est un partenaire prioritaire de l'Italie. Et c'est la raison pour laquelle l'ambassade d'Italie au Sénégal, depuis un an et demi, a décidé d'avoir un poste spécifique chargé des relations avec le monde académique sénégalais", a signalé Mme Bertolini.

Elle voit la diplomatie académique comme un levier permettant de relever "les défis majeurs de notre époque", comme les changements climatiques, la santé publique, la sécurité alimentaire, les technologies avancées et l'exploration de l'espace.

Le vice-recteur de l'UN-CHK, Ousmane Sarr, estime que la coopération internationale entre chercheurs d'ici et d'ailleurs enrichit le patrimoine mondial de la connaissance.

Il a rappelé que le développement scientifique repose sur trois objectifs majeurs, à savoir "attirer, coopérer et influencer".

Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, professeur Oumar Thiam, a insisté sur l'urgence de renforcer la diplomatie académique en associant universités et universitaires dans la résolution des conflits, la préservation des patrimoines et des savoirs locaux.