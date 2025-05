Sénégal: Thiès - 2000 jeunes attendus à un forum sur l'emploi dans l'horticulture

Thiès — Quelque 2.000 jeunes sont attendus à Thiès où s'est ouvert, lundi pour quatre jours, un forum sur l'emploi dans le sous-secteur de l'horticulture, à l'initiative de l'ONG Eclosio.

"Deux mille jeunes sont attendus des trois départements de la région de Thiès", pour prendre part à un forum sur l'emploi des jeunes, sur le thème : "L'horticulture au service de la jeunesse : de l'inspiration à l'action", a notamment dit Léon Lazard Diouf.

Cette rencontre, qui se poursuit jusqu'à jeudi, s'inscrit dans le cadre du projet Global Opportunité South Network (GOYN), une initiative mondiale d'appui dans le domaine de l'entreprenariat et de l'autonomisation des jeunes.

Au Sénégal, Thiès est la région pilote depuis cinq ans.

"Il s'agit d'un forum pour l'emploi des jeunes, [axé] exclusivement sur l'horticulture", a renseigné le coordinateur de l'ONG Eclosio pour le Sénégal, Léon Lazard Diouf.

Selon lui, à travers ce forum, l'organisation qu'il représente "veut sensibiliser, orienter et former les jeunes dans l'horticulture, pour les préparer aux grands projets agricoles, afin de développer l'agriculture et absorber le déficit d'emploi au niveau de la région de Thiès".

M. Diouf note que l'ONG Eclosio compte sur une "synergie d'action" entre le secteur privé, les organisations de la société civile et l'État, pour relever le défi de l'emploi des jeunes.

Les participants devront prendre part à des masterclass sur comment lancer un projet horticole, l'utilisation des nouvelles technologies dans l'horticulture, pour optimiser la production.

Les techniques de production de pépinière, la commercialisation des productions et l'agriculture durable, entre autres, sont au menu de ces joutes, ajoute-t-il.

"Nous avons choisi la stratégie de délocalisation de la formation au niveau des communes, nous aurons des masterclass qui seront animés par des jeunes pour permettre à leurs pairs de mieux comprendre le secteur de l'horticulture et au sortir de ces événements, nous pourrons financer, accompagner les jeunes pour [saisir] les opportunités dans l'horticulture", a-t-il ajouté.

Pour le représentant de l'ONG Eclosio au Sénégal, les principaux freins à l'horticulture dans la région de Thiès, sont l'accès au foncier et aux financements. Il appelle les autorités à aider les jeunes à accéder à ces facteurs de production.

Selon lui, l'ONG travaille avec des partenaires financiers au niveau local et international pour résoudre le problème de l'accès au financement, tout en attendant de l'État et des autorités locales un appui sur l'aspect foncier, qui constitue une contrainte pour les jeunes.

Eclosio est une organisation à but non lucratif, qui s'engage dans la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la diffusion d'approches de gestion communautaire des ressources naturelles, la promotion de l'équité de genre, le soutien à la transition agroécologique des exploitations familiales et l'autonomisation économique des groupes vulnérables.