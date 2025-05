Madagascar: « Tsenabe Fivoarana » - Les campagnes malgaches se mobilisent

Une conférence de presse a été organisée hier dans l'enceinte du World Trade Center (WTC) au Village de Jeux à Ankorondrano pour annoncer la deuxième édition du « Tsenabe Fivoarana » prévue du 26 au 29 mai à Miakadaza, Imeritsiatosika. Une initiative portée par l'« Association Fivoarana », en collaboration avec les partenaires Biochem, Agrivet, World Trade Center (WTC) et TFL, pour donner un nouveau souffle à l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat malgache. L'objectif est clair : valoriser le savoir-faire rural et créer un lien direct entre producteurs et consommateurs.

Liko Kininike

Le programme prévoit 96 stands dédiés aux produits agricoles, artisanaux et à la transformation. À cela s'ajoutent une foire commerciale, des concours, des échanges professionnels, et des spectacles pour rythmer les journées. L'événement se clôturera le 29 mai avec un concert du groupe « Liko Kininike », après un cabaret exceptionnel le 28 à l'Hôtel Dado avec Tselonina, Tarika Jeneraly, Belahy et Revy Mahaleo.

Hausse des intrants.

« Notre rôle est de confronter la réalité pour faire avancer le monde rural », a souligné le président de l'association, également directeur de la radio Fivoarana et du syndicat des ingénieurs agronomes, Antoine Rajerison. Il alerte sur la hausse des prix des intrants, les déséquilibres de marché, et la nécessité de créer un lien de solidarité économique entre les paysans. Le « Tsenabe Fivoarana » s'impose comme une plateforme d'innovation et de dialogue pour un monde rural plus autonome, plus visible et plus fort.