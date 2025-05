Madagascar: Enseignement technique - La plateforme « Inserjeune » pour l'insertion professionnelle des jeunes diplômés

Le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle dispose désormais d'un outil pour l'identification du taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la satisfaction des entreprises qui les embauchent.

Après la phase de développement et d'expérimentation qui a duré trois ans, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) en étroite collaboration avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont lancé officiellement hier la plateforme « Inserjeune ». Cet outil permet de mesurer le taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels, ainsi que le taux de satisfaction des entreprises ayant recruté ces diplômés.

Il permet également d'améliorer et de réguler l'offre de formation professionnelle en fonction des besoins des entreprises. « A travers cette plateforme, nous allons mettre en œuvre le processus de suivi post-formation des apprenants auprès des établissements. Il y aura aussi la sensibilisation des acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur la mise en œuvre effective de cet outil auprès des entreprises », selon le Secrétaire général du METFP, Angelico Ennodius Harisoamanarivo.

Employabilité

Faire de l'enseignement technique une orientation de choix et non par défaut figure parmi les défis du METFP. L'«Inserjeune » constitue un véritable levier pour le suivi post formation des apprenants, tout en adaptant l'offre de formation aux besoins concrets du marché. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du ministère qui vise à faire de la formation pro un vecteur d'employabilité durable. « Nous avons expérimenté cet outil dans 16 pays d'Afrique. Madagascar compte 20 établissements pilotes depuis sa phase d'expérimentation dans le pays en 2019. Cette plateforme compte actuellement 23 000 utilisateurs et 21 707 diplômés », souligne Léna Diop-Watt, spécialiste de programme « Formation et insertion professionnelle des jeunes » (FIJ) auprès de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation (IFEF).