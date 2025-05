Madagascar: Barea A' - Préparation CHAN - 44 joueurs au premier regroupement à Mahamasina

En vue de préparer le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, prévu du 2 au 30 août, la sélection nationale locale de Madagascar entame un programme intensif avec une participation à la COSAFA CUP 2025. Cette compétition régionale, qui se tiendra du 1er au 15 juin à Bloemfontein, en Afrique du Sud, servira de tremplin pour renforcer la cohésion et tester les joueurs avant le grand rendez-vous continental.

Dès ce 19 mai, le Stade Annexe Barea à Mahamasina accueille un premier stage de préparation des Barea A' en vue de la préparation pour le Championnat d'Afrique des nations. Sous la houlette du sélectionneur Romuald Rakotondrabe, surnommé coach Rôrô, 44 joueurs issus des clubs locaux sont convoqués pour trois jours d'évaluation, du 19 au 21 mai. Ce premier regroupement vise à détecter les talents et poser les bases d'une première sélection. Avec le championnat national World Cola Pureplay Football League et la Yas Coupe de Madagascar qui battent leur plein chaque week-end, les joueurs sont dans une forme optimale, offrant à coach Rôrô un vivier de talents prêts à briller.

Deuxième étape

Un deuxième stage débutera le 26 mai, réunissant un groupe resserré de joueurs retenus après cette première phase. Ce regroupement permettra d'approfondir le travail tactique et de peaufiner les automatismes avant le départ pour l'Afrique du Sud. L'objectif est clair : former une équipe compétitive et unie pour la COSAFA CUP.

Pour le staff des Barea A', la COSAFA CUP représente une étape cruciale dans la préparation au CHAN. Cette compétition régionale offrira un niveau de compétition relevé, idéal pour évaluer la solidité du groupe face à des adversaires de calibre. C'est aussi une occasion en or pour les joueurs locaux de se distinguer sur la scène régionale et de marquer des points en vue de la sélection finale pour le CHAN. Avec un effectif en pleine forme et un programme structuré, coach Rôrô et ses joueurs locaux affichent leur détermination à construire une équipe solide, prête à défendre les couleurs malgaches en Afrique du Sud et au-delà.