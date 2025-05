Ile Maurice: Sanjay Goolab - «Notre avenir économique dépendra de notre capacité à devenir un acteur régional»

À l'approche du Budget 2025-2026, le rapport «Trade under pressure Evaluating Mauritius' Import Reliance and Export Fragility», signé par Sanjay Goolab, Managing Director Securities and Execution Desk and Research d'AXYS, et ses collègues Intesh Seebaluck (Research Analyst) et Navnit Seeburrun (Investment Analyst), met en lumière des signaux préoccupants.

Entre déficit commercial historique, repli des exportations et dépendance énergétique persistante, plusieurs indicateurs remettent en question la viabilité de notre modèle économique. Face à ces constats, une refonte en profondeur s'impose. Il s'agit de renforcer notre souveraineté productive, de relancer la dynamique exportatrice et de bâtir un tissu industriel plus résilient.

Ce sont là des priorités nationales, insiste Sanjay Goolab dans un entretien qui fait la une de Business Magazine ce mercredi 21 mai 2025