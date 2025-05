Congo-Brazzaville: Concours d'entrée au CNFSDP - Les femmes appelées à postuler

Le ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, a procédé le 20 mai à Brazzaville au lancement de la campagne de sensibilisation au concours d'entrée au Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP), session 2025.

La campagne a pour objectif principal d'accroître la visibilité du centre afin d'attirer un plus grand nombre de candidats avec des profils adéquats, issus de l'ensemble des départements du pays et de renforcer son positionnement face aux autres établissements d'enseignement supérieur.

Elle vise également à améliorer la notoriété du CNFSDP auprès du grand public, des élèves, des étudiants et professionnels; à encourager les candidatures féminines et à améliorer la diversité géographique des candidats; puis à mettre en avant les opportunités académiques et professionnelles offertes par le centre. Sont concernés par ce concours les candidats âgés de 22 ans au plus, détenteurs d'un baccalauréat des séries C, D, E et F ou équivalent. La date de dépôt des candidatures est fixée du 17 août au 18 septembre prochain.

Les techniciens supérieurs de la statistique et de la planification seront formés en deux ans et les licenciés professionnels en trois ans, avec des spécialisations telles que l'analyse des statistiques économiques et financières et la planification stratégique et gestion des projets.

« Des formations qualifiantes continues viendront compléter cette offre pour les professionnels souhaitant se perfectionner ou se reconvertir », a indiqué le directeur général de cet établissement public, Johs Stephen Yoka Ikombo, relevant : « Notre vision est de devenir un centre de références en Afrique centrale en matière de formation professionnelle dans les domaines de la statistique, de la démographie et de la planification». Et de poursuivre : « Pour atteindre ces objectifs, plusieurs activités sont programmées, notamment des interventions dans les lycées en vue d'échanger avec les élèves et les équipes pédagogiques ».

Présidant l'atelier de lancement, le ministre du Plan et de la Statistique a indiqué que dans un monde où la donnée est devenue une source de plus en plus importante, le CNFSDP est appelé à devenir l'école de référence au Congo, élargie sur les standards régionaux et internationaux, notamment du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur et de l'Agence universitaire de la Francophonie. Cette initiative bénéficie de l'appui financier du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du centre financé par la Banque mondiale.