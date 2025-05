Congo-Brazzaville: Coopération financière - Deux vice-présidents du groupe de la Banque mondiale en mission à Brazzaville

Arrivés ce 19 mai dans la capitale congolaise, Ousmane Diagana et Ethiopis Tafara, respectivement vice-président de la Banque mondiale (BM) pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, et vice-président de la Société financière internationale (IFC) pour l'Afrique, devraient redynamiser le partenariat stratégique avec le Congo.

Les émissaires du groupe de la BM devront assister ce 20 mai à l'inauguration officielle du bureau de l'institution de Bretton Woods. Cet événement, qui se déroulera en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, sera également l'occasion de lancer la première exposition permanente intitulée « Mboté Congo : art & développement », destinée à promouvoir la création artistique congolaise. L'initiative s'inscrit dans un cadre plus large de soutien aux arts et à la culture, essentiels au développement économique du pays.

Les vice-présidents ne s'arrêteront pas là. Le lendemain, le 21 mai, ils participeront à une rencontre des ministres des Finances de la Communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale, suivie d'un échange avec 150 dirigeants régionaux de la banque. En parallèle à ces activités, Ousmane Diagana et Ethiopis Tafara auront des discussions cruciales avec des dirigeants congolais, dont le Premier ministre et le chef de l'Etat. Ces échanges viseront à aborder les priorités stratégiques du pays, la situation actuelle du portefeuille de la banque, et les enjeux du dialogue public-privé concernant les secteurs à fort potentiel de croissance.

Retenons que la BM est l'un des principaux partenaires au développement du Congo, avec douze projets actifs, totalisant 861,90 millions de dollars, soit environ 500 milliards FCFA. Ces projets concernent les secteurs tels que la santé, l'éducation, la protection sociale, l'environnement, le numérique, l'agriculture, le transport...