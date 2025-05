Cameroun: Etienne Bakaba - Le prêtre-artiste qui enflamme amiens au nom de la paix

Ce samedi 17 mai 2025, Amiens a vibré au rythme de la foi, de la musique et d'un charisme hors du commun. Le Père Etienne BAKABA, prêtre, musicien, journaliste et autoproclamé "Mannequin de Jésus", a offert un spectacle inoubliable mêlant spiritualité, engagement et performance artistique.

Avec sa voix envoûtante, une silhouette élégante et une présence scénique digne des plus grands, le jeune prêtre camerounais a littéralement séduit le public. Le ton est donné dès les premières notes : des sonorités douces et profondes invitent à l'adoration. Puis, drapeau du Cameroun en main, Etienne entonne un hymne vibrant à la paix pour son pays, appelant à l'unité et à l'espérance.

S'enchaînent ensuite une louange à Marie, Mère du Christ, suivie d'un moment plus audacieux où il aborde, sans détours, les tensions contemporaines autour des identités sexuelles. Avec subtilité et assurance, il défend sa vision chrétienne sans jamais perdre le fil artistique.

Pour clore le spectacle, un retour aux racines : un rythme inspiré de la forêt, entraînant, festif, presque tribal, qui fait danser toute la salle. Un mélange étonnant de ferveur et de joie, dans une ambiance inattendue pour un homme de foi.

Mais derrière le show, une confession qui surprend : au détour d'un chant plus intime, Etienne révèle avoir consacré sa vie au Christ. Une révélation qui, pour certains, a provoqué une forme de déception, tant son charisme semblait prêt à conquérir d'autres sphères.

Et pourtant, c'est bien cette alliance entre foi, talent et authenticité qui fait la singularité du Père BAKABA. Avec une aisance désarmante, il bouscule les codes et s'impose déjà comme un visage incontournable de la scène chrétienne européenne.