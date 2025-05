Afrique: Présidence de la Confejes - Hugues Ngouélondelé passe le témoin à son homologue marocain

Le ministre des Sports et de la Jeunesse, qui était président en exercice de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes), a remis, le 16 mai, à Rabat le tablier au ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du royaume du Maroc, Mohamed Mehdi Bensaid.

La cérémonie de passation entre Hugues Ngouélondelé et Mohamed Mehdi Bensaid s'est tenue au terme de la 40e conférence des ministres de la Confejes. C'est dans un climat empreint de convivialité que les participants à la 40e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie se sont accordés sur la forme et le fond des dossiers qui étaient soumis à leurs appréciations.

Les ministres, les experts, les délégués et les invités de chaque Etat et gouvernements membres ont travaillé d'ardeur pour arriver aux propositions souhaitées pour le grand bonheur de cette institution, qui existe depuis 1969. Cette session ministérielle aura permis à examiner et à renforcer les politiques publiques en faveur de la jeunesse, du sport et des loisirs dans l'écosystème francophone.

Le ministre Hugues Ngouélondélé a relevé les efforts fournis par la Confejes au profit de la jeunesse pour son épanouissement par l'entrepreneuriat, l'innovation et le sport inclusif. « Nos jeunes aspirent à un avenir stable. C'est à nous de leur offrir des opportunités nécessaires pour leur plein épanouissement. Nous avons l'impérieux devoir d'y répondre avec une triple ambition : ambition pour le développement du sport comme vecteur de cohésion sociale et de paix ; ambition pour l'autonomisation des jeunes ; ambition pour une francophonie solidaire, agile, tournée vers l'avenir », a-t-il déclaré avant de passer le témoin.

Pour cette nouvelle mandature, trois actions prioritaires sont à enclencher. Il est prévu le déploiement d'infrastructures sportives scolaires, la mise en place de la double carrière sport-études et enfin la mise en oeuvre du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Les participants ont, en effet, loué le dynamisme et les prouesses réalisées par Hugues Ngouélondelé durant ses deux ans de gouvernance. Ils ont ainsi reconnu ses efforts au profit de la jeunesse francophone. Quelques jeunes lauréats de la deuxième édition du concours de poésie et de déclamation ont été récompensés à leur juste valeur. Le prochain rendez-vous est pris en 2027 pour l'organisation en Côte d'Ivoire.