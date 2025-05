Tunisie: Basket - Finale du championnat - Acte 3 - (CA-usm 15h00) - Si capital !

A une victoire partout, celui qui l'emportera prendra un ascendent inestimable avant le 4e match.

Le CA reçoit à la salle Gorjani l'USM pour le 3e match de la série de la finale du championnat. Les deux clubs sont déjà à égalité 1-1. Les Clubistes ont réussi à ramener une victoire de Monastir, avant de céder au deuxième match. Pour le CA, l'essentiel était de gagner au moins un match à Monastir en attendant les deux matches à domicile.

Pour l'USM, en revanche, il fallait gagner le second match et éviter de se déplacer à la salle Gorjani avec deux défaites. Et d'ailleurs, le 2e match a été bien géré par l'USM qui a dominé son adversaire surtout au 3e quart-temps. Les équipiers de Haddad ont profité de la sortie d'Omar Abada, touché à l'épaule au premier match et ménagé par son entraîneur, pour bloquer les manoeuvres offensives d'un CA qui compte beaucoup sur sa salle et sur son public pour gagner les deux matches de la salle de Gorjani pour se proclamer champion. Le match de cet après-midi va être si capital pour les deux équipes.

A 2-1, le vainqueur va mettre la pression sur son adversaire au 4e match. D'un côté, le CA part avec l'avantage de la salle qui l'a souvent aidé à gagner. Lors de la finale du championnat l'année dernière, le CA est revenu 2-2 en remportant ses deux matches chez lui. Avec un Abada qui ne devrait pas être à 100% de ses moyens, le CA va compter sur les autres cadres tels que H'didane, Chennoufi et Jaouadi qui peuvent donner mieux et compenser, en quelque sorte, le manque de fraîcheur d'Abada.

Dixon, qui a un profil de pointeur-créateur, aura un grand rôle à jouer. En face, l'USM reste une équipe soudée et assez expérimentée pour ce genre de matches. A-t-elle les moyens de réduire l'avantage de la salle et supporter cette énorme chaleur humaine du public «rouge et blanc»? En tout cas, Sayhi, El Mabrouk, Haddad, Ghayaza, Ben Yahia, Lahyani et les autres savent bien que gagner aujourd'hui, ou même samedi, va au moins leur permettre de jouer la belle à Monastir.

Mais eux, ils veulent en finir en remportant les deux matches de la salle de Gorjani. Ça va être encore une fois un match intense et surtout ouvert. Ça peut être serré au score (1er et 2e quart-temps) comme ça peut être déséquilibré et l'une des deux équipes prend un écart large en sa faveur. L'attitude mentale des joueurs des deux équipes est un facteur qui va compter tant.