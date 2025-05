Congo-Brazzaville: Dynamique « Le Patriarche » - La conférence des délégués prévue en juin

Le coordonnateur général de la Génération auto-entrepreneur (GAE), Digne Elvis Tsalissan Okombi, a lancé le 20 mai, au Palais de congrès de Brazzaville, la campagne d'adhésion à l'initiative « Le Patriarche », en prélude à la conférence des délégués qui se tiendra en juin prochain.

La rencontre regroupera les représentants de ce mouvement issus de toutes les circonscriptions administratives du Congo. S'agissant de la campagne d'adhésion groupée qui s'étend jusqu'à ce 21 mai, elle a concerné au premier jour environ 711 associations et mutuelles de jeunesse venues des neufs arrondissements de Brazzaville, ainsi que de la commune de Kintelé. Ces dernières ont, en effet, décidé de rallier cette initiative intergénérationnelle de mobilisation populaire. « A vous responsables des associations, l'adhésion à l'initiative "Le Patriarche" n'est pas un luxe, c'est un acte d'engagement pour plus de travail, plus d'abnégation et pour être au service d'une cause noble. Nous avons dit qu'il n'y aura pas une rue, il n'y aura pas un quartier, il n'y aura pas une ville, ni encore un village sans le Patriarche », a rappelé Digne Elvis Tsalissan Okombi.

Selon lui, la vague de mobilisation intergénérationnelle qui s'organise actuellement autour du Patriarche est un message d'espoir, mais aussi l'illustration des attentes des jeunes et des femmes du pays. « Cette mobilisation illustre bien les attentes des jeunes Congolais qui ont besoin de formations, d'emplois, des jeunes ayant besoin des financements pour leurs projets. Aujourd'hui, c'est parce que nous cristallisons leurs attentes que nous avons le devoir d'être sérieux dans notre démarche », a poursuivi le coordonnateur général de GAE.

Lors du lancement officiel de cette opération, un échantillon d'associations a signé ses fiches d'adhésion. Il s'agit, entre autres, de l'Association Ouenzé Lamuka dont la présidente a salué cette initiative à sa juste valeur. « Nous nous réjouissons d'avoir adhéré à la GAE qui regroupe les hommes, les femmes et les jeunes pour une cause très valable : conscientiser la jeunesse à renoncer à l'incivisme et autres antivaleurs. Ce qui nous a poussés à adhérer à cette initiative, c'est parce que la GAE demande aux jeunes de bâtir leur avenir. C'est vraiment bien pour nous parce que nous avons des jeunes qui ne veulent pas bâtir leur avenir. Or, la GAE, notamment son coordonnateur général, fait appel à tous ces jeunes-là », a indiqué Huguette Laure.

Digne Elvis Tsalissan Okombi a, par ailleurs, rendu hommage à tous ceux qui, dans les quinze départements du pays, ont depuis le début de cette aventure résisté aux pessimistes et aux annonceurs de mauvaises nouvelles qui prédisaient la catastrophe ou encore la débandade. « Je voudrais vous dire merci d'avoir cru à ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les champions, vous êtes les héros de cette histoire », a-t-il encouragé.

Concernant l'élection présidentielle de mars 2026, le Patriarche n'entend pas jouer les seconds rangs. « A quelques mois du lancement de la révision des listes électorales, notre ambition n'est pas un secret, il s'agit de mobiliser le maximum des Congolais à être des électeurs. Pour cela, nous n'aménagerons aucun effort pour pouvoir mobiliser les femmes et les hommes au service de cette cause », a conclu Digne Elvis Tsalissan Okombi.