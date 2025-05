Afrique: Banque africaine de développement - Cinq candidats en lice pour la présidence

Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, accueille, du 26 au 30 mai, les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) convoquées sur le thème « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement »,

Ces Assemblées réuniront plus de 6 000 délégués, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernements africains, les ministres des Finances, les gouverneurs de banque centrale, des partenaires au développement, des représentants du secteur privé, des responsables de la société civile, des universitaires, des groupes de réflexion et des leaders d'opinion, des ONG, et d'autres parties prenantes.

Le thème choisi reflète, selon le Groupe de la Banque africaine de développement, la volonté de cette Institution de continuer à renforcer sa collaboration avec les pays membres régionaux. Un renforcement qui passe par l'identification des opportunités et la mise en oeuvre de politiques spécifiques pour faire du capital de l'Afrique, qu'il soit humain, naturel, financier ou commercial, le principal moteur de la transformation structurelle du continent et de la transition vers des économies plus inclusives, plus vertes et plus résilientes au cours des prochaines décennies.

Pour la BAD, il s'agit d'une stratégie qui doit permettre de tirer parti des flux de capitaux externes provenant de partenariats.

L'un des temps forts de ces assises sera l'élection du successeur du président actuel de cette institution financière panafricaine, le Dr. Akinwumi A. Adesina, dont le second mandat arrive à son terme. Cinq candidats sont en lice pour la présidence. Il s'agit notamment du Sénégalais Amadou Hott, du Zambien Samuel Munzele Maimbo, du Mauritanien Tah Sidi Oul, du Tchadien Abbas Mahamat Tolli et de la Sud-africaine Bajabuilile Swazi Tshabalala.

Par ailleurs, comme à chaque édition, le Groupe de la Banque africaine de développement dévoilera à l'issue de ces Assemblées son Rapport annuel sur l'efficacité du développement et ses Perspectives économiques en Afrique pour 2025.

Ce rapport fournit aux décideurs, aux universitaires et autres parties prenantes, une analyse complète et des prévisions de performance économique des pays africains.