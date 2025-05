Congo-Brazzaville: Musique chrétienne - Raïssa Bedo sort un nouveau single

Intitulé « Saint Esprit », le single de Raissa Bedo est disponible depuis le 10 mai sur toutes les plateformes de téléchargement légal.

Conductrice de louange et adoration, Raïssa Bedo dans ce single implore le Saint-Esprit à guider nos pas. C'est lui qui éclaire notre chemin en tout temps et nous permet de prendre de bonnes décisions et des initiatives avantageuses pour notre existence.

Auteure-compositrice et interprète de musique gospel originaire du Congo-Brazzaville, Raissa Bedo a commencé à chanter au sein de l'Eglise évangélique du Congo à Pointe-Noire dès l'âge de 8 ans. Passionnée de musique et dévouée à servir Jésus-Christ par la chanson, elle a, tour à tour, évolué dans divers groupes tels que la chorale "Arche de Noé", "Nous sommes familles", "Univers Adonai", "Shekinah's Voice" où par son talent elle a été promue chef de choeur. Le passage dans ces différents groupes de gospel a permis à la chantre d'acquérir de l'expérience et de s'affirmer par le talent et ses qualités

C'est en 2019 qu'elle a lancé véritablement sa carrière artistique en créant le groupe "La révélation des aigles", un ensemble musical où l'on retrouve des jeunes épris d'amour pour le Christ et ayant pour vision de répandre l'évangile par des cantiques et des chants inspirés.

Altruiste et soucieuse de partager son talent, elle a collaboré au niveau de la France avec Depaul Mulaja et Prudel Bouks, ainsi que David Ize à Brazzaville sans oublier les artistes comme Sylvain Kashila et Medy Medley.

Forte de toute cette expérience accumulée des années durant, Raïssa Bedo a l'ambition de faire le tour du monde afin de répandre l'évangile à travers sa voix. Elle compte pour cela sur l'Agence Noblesse communication que dirige Brel Nguimbi qui ne cesse de l'accompagner dans la promotion communicationnelle de ses œuvres.