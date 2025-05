Afrique: UE-UA - Bruxelles accueille la troisième réunion des ministres des Affaires étrangères

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) et de l'Union africaine (UA) se sont réunis, le 21 mai, à Bruxelles en Belgique pour faire le point sur les progrès réalisés depuis le sixième sommet UE-UA, en février 2022. Le Congo est représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso.

La réunion est coprésidée par Kaja Kallas, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et Tete António, ministre angolais des Relations extérieures, président du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA).

Au cours des travaux, les chefs de la diplomatie de l'Europe et de l'Afrique ont passé en revue les questions de paix et de sécurité, de migration et de développement. Les différents intervenants ont invoqué les conflits en Afrique et en Europe en exposant les causes, les modes de résolution, les implications diverses et les pistes de sortie. L'Afrique a revendiqué sa souveraineté dans la gestion des différends. Elle a donné son opinion sur les pratiques observées et fustigé certains principes jugés inadéquats, inadaptés et, partant, inefficaces.

Le multilatéralisme a été défendu par tous. En termes de chiffres, on note douze missions pour la paix et la sécurité en Afrique avec plus d'un milliard d'euros mis en jeu par l'UE. Avec 40 % de voix aux Nations unies, l'UE et l'UA constituent deux importants centres de gravité pouvant influencer la scène internationale.

La nécessité pour l'Afrique d'obtenir un siège au Conseil de sécurité a été reconnue par les participants. Les assises coïncident avec la célébration des 25 ans du partenariat entre les deux organisations continentales que sont l'Union européenne et l'Union africaine.