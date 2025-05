Entre embouteillages monstres, routes dégradées et absence de planification urbaine, la capitale congolaise étouffe. Le défenseur du civisme routier, Chardin Ngoie, appelle à une mobilisation nationale pour sauver Kinshasa du chaos.

Kinshasa, Léopoldville, la capitale congolaise, jadis symbole d'espoir et de modernité pour l'Afrique centrale, est aujourd'hui prisonnière de ses propres routes et désordres routiers. Les embouteillages interminables, l'usure des infrastructures et le manque criant de vision urbanistique menacent l'activité économique et le bien-être des citoyens.

Au cœur de cette crise silencieuse, une voix s'élève, celle de Chardin Ngoie, militant du civisme routier et figure engagée dans la défense des droits des chauffeurs. Face à l'urgence, il tire la sonnette d'alarme et appelle les plus hautes autorités du pays à une prise de conscience collective : « Ce que Kinshasa vit n'est plus un simple désagrément quotidien, c'est un péril urbain qui impose des solutions urgentes. »

Un système routier à l'agonie

La situation est devenue insoutenable. À n'importe quelle heure de la journée, des files interminables de véhicules s'étendent sur des kilomètres, souvent à cause de nids-de-poules béants, de carrefours mal aménagés, pas d'arrêts et parkings modernes ou l'absence d'alternatives viables comme des échangeurs et voies de déviation.

Pour M. Ngoie, « la ville souffre d'un urbanisme révolu, figé dans un schéma des années 1960, alors qu'elle accueille aujourd'hui plus de 17 millions d'habitants. »

Une mobilisation nationale urgente s'impose, avec la militarisation des travaux publics nuit et jour, l'implication du génie militaire, génie de la police, les bâtisseurs du service national ainsi que la participation citoyenne à partir de nos avenues avec les comités locaux de développement.

Dans sa plaidoirie, Chardin Ngoie n'incrimine pas uniquement le passé, mais appelle résolument à l'action à travers, notamment, l'établissement d'un Plan Directeur Routier ambitieux et réaliste ;

la création d'une Autorité Métropolitaine de la Circulation pour mieux coordonner les flux ; la promotion du civisme routier à travers l'éducation routière, les campagnes de sensibilisation, vulgarisation des textes et des sanctions ciblées ; l'accélération des partenariats public-privés pour le financement et la maintenance des routes.

Un appel à la gouvernance visionnaire

C'est aux décideurs que ce cri s'adresse en priorité. Le président de la République, Madame la Première Ministre, tous les ministères clés et le Gouvernorat de Kinshasa sont appelés à rompre avec l'inertie. « Il est temps de voir Kinshasa comme une capitale continentale, qui mérite l'observance du civisme routier, des routes dignes, des viaducs, une fluidité moderne, la traçabilité des amandes transactionnelles, taxe de stationnement et une stratégie durable », insiste-t-il.

Chardin Ngoie conclut : « Il ne s'agit plus de réparer quelques artères, mais de repenser la ville. Sauver Kinshasa aujourd'hui, c'est éviter la paralysie nationale demain ».