Congo-Kinshasa: Samedi dernier dans la salle Marie Afandjo - UDS - Une grande conférence axée sur l'engagement de la jeunesse féminine chrétienne en politique

La salle de spectacles Marie Afandjo de Tshangu a connu une ambiance électrique, le samedi 17 Mai 2025 dernier. Elle a été prise d'assaut par les femmes fidèles de l'Église Armée de l'Éternel du Général Sony Kafuta, membres des groupes « Les filles de Sarah », « Les femmes de distinction » et « Les femmes de direction » accompagnées de leurs Pasteurs qui s'y étaient données rendez-vous pour suivre deux exposés présentés par deux grandes chrétiennes de ladite Église, à savoir Maman Nicole Bankale Sony, vénérable Épouse du Général Sony Kafuta, et Madame Charlotte Buimpe Diombelayi, Présidente Nationale de la Ligue des Femmes de l'UDS, LIFUDS et fervente fidèle de l'Armée de l'Éternel.

Après le culte traditionnel ponctué des prêches et des chants religieux rythmés des danses, les deux oratrices ont pris la parole dans ce qu'il convient d'appeler la journée d'incitation de la jeunesse féminine chrétienne à s'engager en politique.

Maman Nicole Bankale Sony a été la première à s'adresser à l'assistance déjà acquise à sa cause dans un exposé intitulé « L'identité ».

Elle a défini l'identité avant de donner ses éléments constitutifs. Entrecoupé des citations bibliques, dans son exposé, elle a invité la femme congolaise à être fière de ce qu'elle est et à garder son identité dans toutes les circonstances.

Considérant la femme chrétienne comme le sel, elle lui a demandé de s'investir en politique pour éviter de jouer le rôle de spectatrice. Selon elle, la femme congolaise, quels que soient son âge et sa formation scolaire ou universitaire, elle doit se lancer en politique pour servir la Nation.

Maman Nicole Bankale Sony a mis en garde la jeunesse féminine chrétienne qui veut faire la politique contre les méchantes décidées à les décourager.

Quant à la deuxième et dernière intervenante, en l'occurrence Madame Charlotte Buimpe Diombelayi, elle a déroulé son exposé ayant pour titre « La participation de la jeunesse féminine congolaise au processus décisionnel ».

Dans l'introduction, elle a planté le décor : « En servant la Nation, le chrétien digne de ce nom doit avoir à l'esprit que c'est notre Dieu qu'il sert ! ». Elle a donc fixé l'assistance sur l'implication de tout serviteur, femme et homme, de Dieu dans la politique de son pays en général. Particulièrement pour les femmes chrétiennes, elle s'est appuyée sur la Bible en citant le rôle joué par les Deborah, Judith, Jaël et autres Esther dans leurs communautés respectives.

La Présidente Nationale de la Ligue des Femmes de l'UDS a magnifié la femme en mettant l'accent sur la considération lui vouée à cause de sa valeur intrinsèque, de sa sagesse et de l'éducation des filles. Elle a loué des rares femmes congolaises extraordinaires qui ont occupé des postes de responsabilité et ont su tirer l'épingle du jeu.

Eu égard aux atouts personnels des femmes et en se basant sur les instruments constitutionnels et juridiques mis à la disposition des femmes congolaises, Madame Charlotte Buimpe Diombelayi a profité de cette occasion pour demander aux femmes qui le désirent de se lancer en politique sans plus tarder et sans hésiter. Car, il s'agit de leur contribution au développement de notre pays.

Elle a indiqué que le seul cadre légal et idéal pour siéger dans les institutions du pays ce sont des partis politiques. À cet effet, elle a insisté pour que la jeunesse féminine chrétienne adhère massivement aux partis politiques.

Tout en démontrant qu'en politique, il n'y a pas de cadeaux, la jeunesse féminine chrétienne doit se battre à armes égales avec les hommes et combattre les pratiques négatives du genre « promotion canapé ».

Elle a commenté des statistiques décevantes en ce qui concerne le manque d'ambitions de la part des femmes qui ne se présentent pas comme candidates aux élections nationales, à savoir la présidentielle, les sénatoriales, les législatives nationales et provinciales.

En conclusion, elle a recommandé à la jeunesse féminine chrétienne de s'impliquer dans la politique afin qu'elle y soit comme une lampe qui éclaire dans les ténèbres. Car, selon Madame Charlotte Buimpe Diombelayi, « quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais, quand les méchants sont nombreux, le peuple gémit dans la souffrance », verset tiré de la Sainte Bible.

La délégation de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, conduite par son Président National, monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, a assisté à ces deux conférences en signe d'encouragement à la jeunesse féminine chrétienne.