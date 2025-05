Congo-Kinshasa: Yango renforce sa présence dans le Grand Katanga à l'occasion du Katanga Business Meeting 2025

20 Mai 2025. Présente pour la première fois à la 6ᵉ édition du Katanga Business Meeting (KBM), qui s'est tenu à Kolwezi les 15 et 16 mai 2025, Yango, acteur technologique international, réaffirme son engagement à contribuer au développement économique de la région. À travers un stand interactif, des échanges stratégiques et la participation de son Country Manager au panel de clôture, Yango met en lumière son modèle innovant basé sur la technologie, la sécurité et les partenariats locaux.

Un rendez-vous stratégique au cœur du développement économique congolais

Organisé à Kolwezi, au cœur du Lualaba, le KBM 2025 réunit institutions publiques, entreprises privées et partenaires internationaux autour du thème : « Bâtir notre futur : Focus sur les objectifs prioritaires ». Ce forum économique d'envergure vise à consolider les synergies entre les différents acteurs du développement en RDC. La présence de Yango à cet événement confirme son positionnement stratégique dans la région et sa volonté d'apporter des solutions technologiques concrètes aux besoins croissants de mobilité urbaine dans les grandes villes du pays, notamment Kolwezi et Lubumbashi.

Présence active : rencontres, partenariats et prise de parole stratégique

Tout au long des deux jours du Forum, Yango accueille les visiteurs sur son stand pour leur faire découvrir son application, ses fonctionnalités de sécurité et son modèle de collaboration avec des partenaires locaux, notamment les investisseurs de flotte. Parmi les temps forts, la participation d'Eric Bemba, Country Manager de Yango en RDC, au panel de clôture « Présenter, connecter et développer les opportunités en RDC » a réuni des figures majeures de l'écosystème congolais, en présence de S.E. Mme Fifi Masuka Saini, Gouverneure du Lualaba et S.E.M. Achille Mutekeke Luwale, Ministre provincial des Finances du Lualaba.

« Le Katanga Business Meeting est bien plus qu'un forum économique : c'est un catalyseur d'idées et de solutions concrètes. En tant qu'acteur technologique, nous sommes convaincus que l'innovation locale et la collaboration sont les clés pour répondre durablement aux besoins de mobilité des Congolais », a déclaré Eric Bemba, Country Manager de Yango en RDC.

Ancrage régional : Kolwezi et Lubumbashi, moteurs de croissance

Déjà présente à Lubumbashi, Yango a récemment étendu ses services à Kolwezi, consolidant ainsi sa présence dans le Grand Katanga. L'objectif : proposer une solution technologique accessible et sécurisée, tout en créant des opportunités économiques via des partenariats avec des flottes locales. L'approche de Yango repose sur un modèle collaboratif, où la technologie met en relation les usagers et des prestataires de service de transport. Cette dynamique permet de soutenir l'écosystème local tout en répondant aux enjeux de mobilité dans des villes en pleine expansion.

Sécurité avant tout : une campagne nationale pour sensibiliser

Yango a récemment lancé une campagne média nationale autour de la sécurité avec l'artiste féminine congolaise Rebo Tchulo comme Ambassadrice de marque. L'accent est mis sur la fonctionnalité de sécurité majeure qui est celle du partage de trajet en temps réel à des proches ; parmi d'autres fonctionnalités de sécurité disponibles sur l'application telles que le bouton d'urgence, le suivi GPS continu, et l'assistance disponible 24h/24.

En s'insérant dans le tissu économique du Katanga, Yango confirme son ambition : mettre la technologie au service de l'Afrique, de sa croissance et de ses talents.

À propos de Yango Group

Yango Group est une entreprise technologique internationale qui transforme les technologies mondiales en services quotidiens adaptés aux communautés locales. Avec un engagement indéfectible envers l'innovation, nous remodelons et améliorons les technologies de pointe du monde entier en services intégrés au quotidien pour des régions diverses. Yango propose ses services numériques de mise en relation via sa Super App dans plus de 30 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. L'application multilingue de Yango est disponible gratuitement sur Android et iOS.